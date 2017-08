İmam Səccadın (ə) İslam keşikçiləri üçün etdiyi dua

27-ci dua:

O Həzrətin sərhədçilər üçün etdiyi duası

İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və Öz izzətinlə müsəlmanların sərhədlərini qoru, sərhədlərdəki gözətçiləri öz qüdrətinlə gücləndir, bəxşişlərin sonsuz lütfünlə bol et.



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَكَثِّرْ عِدَّتَهُمْ، وَاشْحَذْ أَسْلِحَتَهُمْ، وَاحْرُسْ حَوْزَتَهُمْ، وَامْنَعْ حَوْمَتَهُمْ، وَأَلِّفْ جَمْعَهُمْ، وَدَبِّرْ أَمْرَهُمْ، وَوَاتِرْ بَيْنَ مِيَرِهِمْ، وَتَوَحَّدْ بِكِفَايَةِ مُؤَنِهِمْ، وَاعْضُدْهُمْ بِالنَّصْرِ، وَأَعِنْهُمْ بِالصَّبْرِ، وَالْطُفْ لَهُمْ فِي الْمَكْرِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَعَرِّفْهُمْ مَا يَجْهَلُونَ، وَعَلِّمْهُمْ مَا لا يَعْلَمُونَ، وَبَصِّرْهُمْ مَا لا يُبْصِرُونَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَأَنْسِهِمْ عِنْدَ لِقَائِهِمُ الْعَدُوَّ ذِكْرَ دُنْيَاهُمُ الْخَدَّاعَةِ الْغَرُورِ، وَامْحُ عَنْ قُلُوبِهِمْ خَطَرَاتِ الْمَالِ الْفَتُونِ، وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ، وَلَوِّحْ مِنْهَا لِأَبْصَارِهِمْ مَا أَعْدَدْتَ فِيهَا مِنْ مَسَاكِنِ الْخُلْدِ وَمَنَازِلِ الْكَرَامَةِ وَالْحُورِ الْحِسَانِ وَالْأَنْهَارِ الْمُطَّرِدَةِ بِأَنْوَاعِ الْأَشْرِبَةِ وَالْأَشْجَارِ الْمُتَدَلِّيَةِ بِصُنُوفِ الثَّمَرِ حَتَّى لا يَهُمَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِالْإِدْبَارِ، وَلا يُحَدِّثَ نَفْسَهُ عَنْ قِرْنِهِ بِفِرَارٍ.





İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və onların sayını artır, silah və döyüş sursatlarına itilik ver, ordugahlarını hifz et, cəbhə ətraflarını möhkəm və məğlubedilməz qərar ver, onların hamısını can bir qəlbdə, həmrəy et, işlərini sahmana sal, azuqələrini ardıcıl çatdır, ehtiyaclarını təklikdə özün ödə, Öz yardı-mınla onları gücləndir, səbrinlə kömək göstər, onlara dəlil çarə axtarmağda təlim ver.

İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və onlara bilmədiklərini öyrət, agah olmadıqları şeylərdən xəbərdar et, anlamadıqları şeylərə bəsirət ver.

İlahi! Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və hiyləgər düşmənlə qarşılaşarkən aldadıcı dünyanı xəyallarından apar, fitnə salan malları xatirlərindən məhv et, Behişti onların gözləri önündə qərar ver, Behiştdə hazırladığın əbədi mələklər, kəramətli məşuqələr, gözəl üzlü huriləri, rəngarəng içkiləri olan axan nəhrləri, müxtəlif meyvələri olan ağacları gözləri önündə cilvələndir ki, onlardan heç kəs düşmənə arxa



اللَّهُمَّ افْلُلْ بِذَلِكَ عَدُوَّهُمْ، وَ اقْلِمْ عَنْهُمْ أَظْفَارَهُمْ، وَ فَرِّقْ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ أَسْلِحَتِهِمْ، وَ اخْلَعْ وَثَائِقَ أَفْئِدَتِهِمْ، وَ بَاعِدْ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ أَزْوِدَتِهِمْ، وَ حَيِّرْهُمْ فِي سُبُلِهِمْ، وَ ضَلِّلْهُمْ عَنْ وَجْهِهِمْ، وَ اقْطَعْ عَنْهُمُ الْمَدَدَ، وَ انْقُصْ مِنْهُمُ الْعَدَدَ، وَ امْلَأْ أَفْئِدَتَهُمُ الرُّعْبَ، وَ اقْبِضْ أَيْدِيَهُمْ عَنِ الْبَسْطِ، وَ اخْزِمْ أَلْسِنَتَهُمْ عَنِ النُّطْقِ، وَ شَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ وَ نَكِّلْ بِهِمْ مَنْ وَرَاءَهُمْ، وَ اقْطَعْ بِخِزْيِهِمْ أَطْمَاعَ مَنْ بَعْدَهُمْ. اللَّهُمَّ عَقِّمْ أَرْحَامَ نِسَائِهِمْ، وَ يَبِّسْ أَصْلابَ رِجَالِهِمْ، وَ اقْطَعْ نَسْلَ دَوَابِّهِمْ وَ أَنْعَامِهِمْ، لا تَأْذَنْ لِسَمَائِهِمْ فِي قَطْرٍ، وَ لا لِأَرْضِهِمْ فِي نَبَاتٍ. اللَّهُمَّ وَ قَوِّ بِذَلِكَ مِحَالَ أَهْلِ الْإِسْلامِ، وَ حَصِّنْ بِهِ دِيَارَهُمْ، وَ ثَمِّرْ بِهِ أَمْوَالَهُمْ، وَ فَرِّغْهُمْ عَنْ مُحَارَبَتِهِمْ لِعِبَادَتِكَ، وَ عَنْ مُنَابَذَتِهِمْ لِلْخَلْوَةِ بِكَ حَتَّى لا يُعْبَدَ فِي بِقَاعِ الْأَرْضِ غَيْرُكَ،





çevirməsin, cəbhə xəttindən qaçmaq fikrinə düşməsin. İlahi! Beləliklə düşmənlərini darma-dağın et, xəbərsizlərin haqqa uzanan əllərini onlarla kəs, düşmənlə silahları arasında ayrılıq sal, qəlblərinin ipini qır, onlarla planları arasında ayrılıq sal, onları yollarda sərgərdan et, məqsəddən azdır, onlardan yardımı kəs, saylarını azalt, qəlblərini qorxu və şübhə ilə doldur, sərhədçilərin əleyhinə işləyən əlləri saxla, onların əleyhinə söz deməkdən dillərini kəs, düş-məni dağıtmaqla arxada duranlarını pərakəndə et, bunları məğlub etməklə ardıcıllarını döyüşə davam etməkdən saxla, onları zəlil etməklə onlardan sonra gələnlərin tamahını kəs.

İlahi! Qadınlarını doğmaqdan qısır et, kişilərin sülblərini qurut, mal-qaralarının nəslini kəs, göylərinə yağmaq və yerlərinə bitirmək icazəsi vermə. İlahi! Səndən istədiklərimiz üçün İslam əhlinin qüdrət və tədbirini artır, şəhərlərinə möhkəmlik ver, mallarını artır, Sənə bəndəlik olaraq düşmənlə vuruşmaq üçün və gizlində Səninlə raz-niyaz etmələrindən ötrü qəlblərini asudə et, elə olsun ki, bütün yer üzündə Səndən başqası pərəstiş edilməsin,



وَلا تُعَفَّرَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ جَبْهَةٌ دُونَكَ. اللَّهُمَّ اغْزُ بِكُلِّ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ بِإِزَائِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَأَمْدِدْهُمْ بِمَلائِكَةٍ مِنْ عِنْدِكَ مُرْدِفِينَ حَتَّى يَكْشِفُوهُمْ إِلَى مُنْقَطَعِ التُّرَابِ قَتْلا فِي أَرْضِكَ وَأَسْرا، أَوْ يُقِرُّوا بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ. اللَّهُمَّ وَاعْمُمْ بِذَلِكَ أَعْدَاءَكَ فِي أَقْطَارِ الْبِلادِ مِنَ الْهِنْدِ وَالرُّومِ وَالتُّرْكِ وَالْخَزَرِ وَ الْحَبَشِ وَالنُّوبَةِ وَالزَّنْجِ وَالسَّقَالِبَةِ وَالدَّيَالِمَةِ وَسَائِرِ أُمَمِ الشِّرْكِ، الَّذِينَ تَخْفَى أَسْمَاؤُهُمْ وَ صِفَاتُهُمْ، وَقَدْ أَحْصَيْتَهُمْ بِمَعْرِفَتِكَ، وَ أَشْرَفْتَ عَلَيْهِمْ بِقُدْرَتِكَ. اللَّهُمَّ اشْغَلِ الْمُشْرِكِينَ بِالْمُشْرِكِينَ عَنْ تَنَاوُلِ أَطْرَافِ الْمُسْلِمِينَ، وَخُذْهُمْ بِالنَّقْصِ عَنْ تَنَقُّصِهِمْ، وَثَبِّطْهُمْ بِالْفُرْقَةِ عَنِ الاحْتِشَادِ عَلَيْهِمْ. اللَّهُمَّ أَخْلِ قُلُوبَهُمْ مِنَ الْأَمَنَةِ، وَأَبْدَانَهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ، وَأَذْهِلْ قُلُوبَهُمْ عَنِ الاحْتِيَالِ، وَأَوْهِنْ أَرْكَانَهُمْ عَنْ مُنَازَلَةِ الرِّجَالِ،





onlardan bir nəfər belə Səndən savayı kimsə üçün torpağa baş qoymasınlar.

İlahi! Hər yerdə olursa-olsun müşriklərlə üz-üzə durduqda müsəlmanlara yardım et, ‏öz tərəfindən ardıcıl mələk səfləri ilə onlara yardım göndər ki, düşmənləri ən uzaq nöqtələrə qovsunlar, onları öldürüb əsir etməklə şərlərini insanlardan kənar etsinlər, yaxud da şərikin olmadığın halda Sənin üçün vəhdaniyyətinə israr etsinlər.

İlahi! Bu aqibəti bütün içliklərdə yaşayan düşmənlərinə, istər hindistanda, Rumda, Türküs-tanda, Xəzər, Həbəbəşədə, Nubədə, Afriyada və tayafaları bizə məlum olmayan müşrüklərə, elminlə onlardan xəbərdar olanlara, qüdrətinlə əhatə olmayan müşriklərə, elanınla onlardan xəbərdar olanlara, qüdrətinlə əhatə etdiklərində and et. İlahi! Qəlblərinin rahatlığını çək, bədənlərini gücdən sal, qəlblərini çarə axtarmaqdan qafil et, müsəlmanlarla müharibə etməkdə əzalarını süstləşdir,



وَجَبِّنْهُمْ عَنْ مُقَارَعَةِ الْأَبْطَالِ، وَابْعَثْ عَلَيْهِمْ جُنْدا مِنْ مَلائِكَتِكَ بِبَأْسٍ مِنْ بَأْسِكَ كَفِعْلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ، تَقْطَعُ بِهِ دَابِرَهُمْ وَ تَحْصُدُ بِهِ شَوْكَتَهُمْ، وَ تُفَرِّقُ بِهِ عَدَدَهُمْ. اللَّهُمَّ وَ امْزُجْ مِيَاهَهُمْ بِالْوَبَاءِ، وَ أَطْعِمَتَهُمْ بِالْأَدْوَاءِ، وَارْمِ بِلادَهُمْ بِالْخُسُوفِ، وَ أَلِحَّ عَلَيْهَا بِالْقُذُوفِ، وَ افْرَعْهَا بِالْمُحُولِ، وَ اجْعَلْ مِيَرَهُمْ فِي أَحَصِّ أَرْضِكَ وَ أَبْعَدِهَا عَنْهُمْ، وَ امْنَعْ حُصُونَهَا مِنْهُمْ، أَصِبْهُمْ بِالْجُوعِ الْمُقِيمِ وَ السُّقْمِ الْأَلِيمِ. اللَّهُمَّ وَ أَيُّمَا غَازٍ غَزَاهُمْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِكَ، أَوْ مُجَاهِدٍ جَاهَدَهُمْ مِنْ أَتْبَاعِ سُنَّتِكَ لِيَكُونَ دِينُكَ الْأَعْلَى وَ حِزْبُكَ الْأَقْوَى وَ حَظُّكَ الْأَوْفَى فَلَقِّهِ الْيُسْرَ، وَ هَيِّئْ لَهُ الْأَمْرَ، وَ تَوَلَّهُ بِالنُّجْحِ، وَ تَخَيَّرْ لَهُ الْأَصْحَابَ، وَ اسْتَقْوِ لَهُ، الظَّهْرَ، وَ أَسْبِغْ عَلَيْهِ فِي النَّفَقَةِ، وَ مَتِّعْهُ بِالنَّشَاطِ، وَ أَطْفِ عَنْهُ حَرَارَةَ الشَّوْقِ، وَ أَجِرْهُ مِنْ غَمِّ الْوَحْشَةِ، وَ أَنْسِهِ ذِكْرَ الْأَهْلِ وَ الْوَلَدِ. وَ أْثُرْ لَهُ حُسْنَ النِّيَّةِ، وَ تَوَلَّهُ بِالْعَافِيَةِ،





İslam qəhramanları ilə qəlblərinə qorxu sal, mələklərindən bir qoşun qaldır ki, Bədr günündə etdiyin kimi onlara əzab yağdırsınlar, Öz qüdrətinlə köklərini kəs, cəmiyyətlərini pərakəndə et.

İlahi! onların sularını, içdikləri şeylərə vəba yoluxdur, yediklərini xəstəliklə qarışdır, şəhərlərini yerin altına batır, göydən onlara həmişə daş yağdır, qıtlığa və quraqlığa düçar et, azuqələrini yer üzünün ən uzaq və ən bərəkətsiz yerlərində qərar ver, o torpağı onları qorumaqdan saxla, onlara əbədi aclıq, şiddətli xəstəlik nazil et.

İlahi! Dinin üstün olub dəstən qalib gəlsin deyə Sənin dinindən olan hər bir döyüşçü onlarla döyüşərsə, cihad edən hər bir mücahidə də asanlıq nəsib et, işi onlara yüngülləşdir, onu nicata yetir, ona yaxşı yoldan seç, arxasını möhkəmləndir, gəlirini bol et, onu fərəh və şadlıq kamına yetir, əhli-əyalına olan qəlbindəki odu söndür, ona tənhalıq qəmindən pənah ver, əyal və övladlarını yad etməyi unutdur, ona gözəl niyyətə sahib olmağını nəsib et,



وَ أَصْحِبْهُ السَّلامَةَ، وَ أَعْفِهِ مِنَ الْجُبْنِ، وَ أَلْهِمْهُ الْجُرْأَةَ، وَ ارْزُقْهُ الشِّدَّةَ، وَ أَيِّدْهُ بِالنُّصْرَةِ، وَ عَلِّمْهُ السِّيَرَ وَ السُّنَنَ، وَ سَدِّدْهُ فِي الْحُكْمِ، وَ اعْزِلْ عَنْهُ الرِّيَاءَ، وَخَلِّصْهُ مِنَ السُّمْعَةِ، وَاجْعَلْ فِكْرَهُ وَذِكْرَهُ وَ ظَعْنَهُ وَإِقَامَتَهُ، فِيكَ وَلَكَ. فَإِذَا صَافَّ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّهُ فَقَلِّلْهُمْ فِي عَيْنِهِ، وَصَغِّرْ شَأْنَهُمْ فِي قَلْبِهِ، وَأَدِلْ لَهُ مِنْهُمْ، وَلا تُدِلْهُمْ مِنْهُ، فَإِنْ خَتَمْتَ لَهُ بِالسَّعَادَةِ، وَ قَضَيْتَ لَهُ بِالشَّهَادَةِ فَبَعْدَ أَنْ يَجْتَاحَ عَدُوَّكَ بِالْقَتْلِ، وَبَعْدَ أَنْ يَجْهَدَ بِهِمُ الْأَسْرُ، وَبَعْدَ أَنْ تَأْمَنَ أَطْرَافُ الْمُسْلِمِينَ، وَبَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ عَدُوُّكَ مُدْبِرِينَ. اللَّهُمَّ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ خَلَفَ غَازِيا أَوْ مُرَابِطا فِي دَارِهِ، أَوْ تَعَهَّدَ خَالِفِيهِ فِي غَيْبَتِهِ، أَوْ أَعَانَهُ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ، أَوْ أَمَدَّهُ بِعِتَادٍ، أَوْ شَحَذَهُ عَلَى جِهَادٍ، أَوْ أَتْبَعَهُ فِي وَجْهِهِ دَعْوَةً، أَوْ رَعَى لَهُ مِنْ وَرَائِهِ حُرْمَةً،





salamatlığını Özün öhdənə al, salamatlığı onun yoldaşı qərar ver, onu qorxudan saxla, cürət ver, güclü olmağı ona ruzi et, onu Öz yardımınla təs-diq et, Ona İslam adət ənənələrini öyrət, hakimlikdə ona yaxşı yolu göstər, riyanı ondan uzaq et, şöhrətə olan eşqindən, dəmindən xilas et, fikrini, zikrini, səfər və iqamətini Özün üçün Öz yoluna qərar ver. Sənin və onun özünün düşməni ilə üz-üzə gəldikdə saylarını gözündə azalt, məqam-larını qəlbində kiçilt, düşmənlərinə qarşı ona qələbə ver. əgər aqibətini şəhadətlə xoşbəxt etmək istəsən o şəhadəti düşmənlərin kökünü kəsdikdən, əsarətlərini çətinliyə salıqdan, müsəl-manların sərhədləri əmin-amanlıq tapdıqdan, düşmənin getdikdən sonra saxla.

İlahi! Döyüşdə olan döyüşçüyə, yaxud sərhəd zonasında geniş çəkən sərhədçinin evində olmadığı vaxt onun ailəsinə yardım edənə, yaxud malının yarısını onun əhli-əyalına bağışlayana, ailəsinin təminatını öhdəsinə alan, himmətini düşmənlə döyüşə qaldıran, haqqında xeyir dua edənə, döyüşdə ona yardım çatdırana, olmadığı zaman hörmətini riayət edənə də həmin döyüşçünün əcrini, eyni ilə olduğu kimi mərhəmət et ki,



فَاجِرْ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ وَزْنا بِوَزْنٍ وَمِثْلا بِمِثْلٍ، وَعَوِّضْهُ مِنْ فِعْلِهِ عِوَضا حَاضِرا يَتَعَجَّلُ بِهِ نَفْعَ مَا قَدَّمَ وَسُرُورَ مَا أَتَى بِهِ، إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ بِهِ الْوَقْتُ إِلَى مَا أَجْرَيْتَ لَهُ مِنْ فَضْلِكَ، وَأَعْدَدْتَ لَهُ مِنْ كَرَامَتِكَ. اللَّهُمَّ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَهَمَّهُ أَمْرُ الْإِسْلامِ، وَ أَحْزَنَهُ تَحَزُّبُ أَهْلِ الشِّرْكِ عَلَيْهِمْ فَنَوَى غَزْوًى، أَوْ هَمَّ بِجِهَادٍ فَقَعَدَ بِهِ ضَعْفٌ، أَوْ أَبْطَأَتْ بِهِ فَاقَةٌ، أَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ حَادِثٌ، أَوْ عَرَضَ لَهُ دُونَ إِرَادَتِهِ مَانِعٌ فَاكْتُبِ اسْمَهُ فِي الْعَابِدِينَ، وَأَوْجِبْ لَهُ ثَوَابَ الْمُجَاهِدِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي نِظَامِ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، صَلاةً عَالِيَةً عَلَى الصَّلَوَاتِ، مُشْرِفَةً فَوْقَ التَّحِيَّاتِ، صَلاةً لا يَنْتَهِي أَمَدُهَا، وَلا يَنْقَطِعُ عَدَدُهَا كَأَتَمِّ مَا مَضَى مِنْ صَلَوَاتِكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِكَ، إِنَّكَ الْمَنَّانُ الْحَمِيدُ الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْفَعَّالُ لِمَا تُرِيدُ.





öncə göndərdiyi əməlini faydasını, işinin nəticəsi olan könül şadlığını yubatmadan elə bu dünyada ələ keçirsin ki, onun üçün öz lütfündən hazırladığın mükafatın vaxtı gəlib çatsın.

İlahi, İslamın vəziyyəti ona ağır gələn, İslam qarşısında şirk əhlinin ictimasından qəm yeyən, hətta vuruşmaq qərarına gəlib, yaxud cihad səsi ucaldan, lakin zəiflik və acizliyin onu evdə oturan, yaxud yoxsulluq işini ləngidən, yaxud da hadisələr qərarını təxirə salan, iradəsi önündə bir maneə yaranan hər bir müsəlmanın adını da abidlərin zümrsində qeyd et, cihad edənlərin savabını ona vacib et, onu şəhidlərin, salehlərin cərgəsində qərar ver.

İlahi, Bəndən və peyğəmbərin olan Muhəmməd və onun soyuna salam yetir, ən üstün bir salam, vaxtının sonu yetməyən, sayını kökü kəsilməyən, keçmiş zamanlarda övliyalarına ehsan etdiyin ən üstün bir salam.

Həqiqətən də Sən ehsan edən, hər cür tərifə layiq olan, başlayan v qaytaransan və Sən iradə etdiyin hər şeyi edirsən.





