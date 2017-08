Göz xəstəlikləri Gözlərin sağlamlığını qorumaq üçün nə yemək lazımdır? Müəllif: Admin Tarix: Dünən, 22:33 Bilirsinizmi? Bölmə: İslam elimləri Orqanizmin ümumi sağlamlığı, o cümlədən, düzgün və tamdəyərli qidalanmadan asılıdır.

Gözlərin sağlamlığını qorumaq üçün insan qida ilə daim bəzi vitamin və mineralları almalıdır. Bu vitaminlər və minerallar arasında: - A vitamini Bu vitamin gözün torlu qişasının normal fəaliyyəti üçün olduqca vacibdir. Bu vitaminin çatışmazlığı zamanı insanda "toyuq korluğu" kimi pozulma inkişaf edir. A vitaminin mənbələri: qara ciyər, yumurtanın sarısı, kərə yağı, balıq yağı, kök, pomidor, kahı, ərik və s. - C vitamini Əzələlərin, o cümlədən, göz əzələlərin, tonusunu saxlayır, damarları möhkəmləndirir. Bu vitaminin çatışmazlığı gözlərin yorğunluğuna, qözlərdə qansızmalara səbəb olur. C vitaminin mənbələri: sitrus meyvələri (portağal, qreypfrut, limon və s.), kələm, bolqar bibəri, qara qarağat, itburnu. - B qrupu vitaminləri Sinir toxumasının normal fəaliyyətini təmin edir, göz yorğunluğunu azaldır, gözlərdə qan dövranını və oksigenin çatdırılmasını yaxşılaşdırır. B qrupu vitaminlərinin mənbələri: ət, qara ciyər, bənli bitkilər, maya, balıq, yumurta sarısı, qoz-fındıq, kahı və s. - Kalium Bu mineral orqanizmdə olduqca vacib funksiyaları yerinə yetirir - artıq mayeni xaric etməyə kömək edir. Bu isə gözlərin sağlamlığı üçün çox önəmlidir. Mayenin orqanizmdə artıqlığı təzyiqin, o cümlədən, göz təzyiqinin artmasına səbəb olur. Kaliumin mənbələri: ərik qurusu, qoz, banan, kartof və s. - D vitamini Bu vitamin göz əzələlərin normal fəaliyyəti üçün çox vacibdir. D vitaminin çatışmazlığı zamanı gözlər tez yorulur, axşama yaxın görmə pisləşir. D vitamini mənbələri: balıq yağı, balıq, süd və s. - Kalsium Bu mineral göz almasının xarici qişasını möhkəmləndirir. Kalsiumun çatışmazlığı gözrənin pisləşməsinə səbəb olur. Xüsusilə bu özünü yeniyetməlik dövründə büruzə verir. Kalsiumun mənbələri: süd məhsulları (kəsmik, pendir, xama, qaymaq və s.). - Maqnezium Gözdə əzələlərin və damarların normal fəaliyyətini təmin edir. Maqnezium çatışmazlığı göz təzyiqinin artmasına səbəb olur. Maqneziumun mənbələri: buğda kəpəyi, badam, qoz, noxud, kələm, dənli bitkilər.

