İslam dini 6 cümlədə - İmam Baqirin (ə) mübarək dilindən Müəllif: Admin Tarix: Bu gün, 21:31 Bölmə: İslam elimləri Əbi Carud nəql edir: “İmam Baqirə (ə) dedim: “Ey ibni Rəsulallah! Mənim sizə sualım vardır və istəyirəm ki, ona cavab verəsiniz. Gözüm kordur və az yol gedə bilirəm, ona görə də sizi həmişə ziyarət edə bilmirəm”.

İmam (ə) buyurdu: “Sualını ver”.

Dedim: “Məni sizin və nəslinizin o dinindən agah et ki, ona əsasən Allaha ibadət edirsiniz? Mən də ona əsasən Allaha dindarlıq edim”.

İmam (ə) buyurdu: “Kiçik cümlə ilə böyük sual verdin. Allaha and olsun ki, mən və atalarımın Allaha dindarlıq etdiyimiz dini sənə söyləyirəm:

1. Allahın yeganəliyinə və Peyğəmbərin (s) risalətinə şəhadət vermək.

2. Peyğəmbərin (s) Allah tərəfindən gətirdiklərinə etiraf etmək.

3. Bizim dostumuza məhəbbət göstərmək və düşmənimizə düşmənçilik etmək.

4. Bizim əmrlərimizin ardıcılı olmaq.

5. Qaimimizin (ə.f) intizarında olmaq.



6. (Vacibatları yerinə yetirmək üçün) səy göstərmək və haramdan çəkinmək”. (İslami saytlara istinadən)

(İslami saytlara istinadən) Oxşar xəbərlər Allahı çağırın ki, duanız qəbul olunsun İmam Əli (ə) vilayəti olmadan ibadət ağacı meyvə verməz Şərh əlavə et