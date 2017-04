İmam Kazimin (ə) tez icabət olan duası Müəllif: Admin Tarix: Bu gün, 21:33 İslam elimləri Bölmə: Dualar Ərəbcə



اللَّهُمَّ إِنِّي أَطَعْتُكَ فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَ هُوَ التَّوْحِيدُ وَ لَمْ أَعْصِكَ فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَ هُوَ الْكُفْرُ فَاغْفِرْ لِي مَا بَيْنَهُمَا يَا مَنْ إِلَيْهِ مَفَرِّي آمِنِّي مِمَّا فَزِعْتُ مِنْهُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الْكَثِيرَ مِنْ مَعَاصِيكَ وَ اقْبَلْ مِنِّي الْيَسِيرَ مِنْ طَاعَتِكَ يَا عُدَّتِي دُونَ الْعُدَدِ وَ يَا رَجَائِي وَ الْمُعْتَمَدَ وَ يَا كَهْفِي وَ السَّنَدَ وَ يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَنِ اصْطَفَيْتَهُمْ مِنْ خَلْقِكَ وَ لَمْ تَجْعَلْ فِي خَلْقِكَ مِثْلَهُمْ أَحَدا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ تَفْعَلَ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ الْكُبْرَى وَ الْمُحَمَّدِيَّةِ الْبَيْضَاءِ وَ الْعَلَوِيَّةِ الْعُلْيَا [الْعَلْيَاءِ] وَ بِجَمِيعِ مَا احْتَجَجْتَ بِهِ عَلَى عِبَادِكَ وَ بِالاسْمِ الَّذِي حَجَبْتَهُ عَنْ خَلْقِكَ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجا وَ مَخْرَجا وَ ارْزُقْنِي مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ وَ مِنْ حَيْثُ لا أَحْتَسِبُ اِنَّكَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ



Oxunuşu



Əllahummə inni ətə`tukə fi əhəbbil əşyai iləykə və huvət təvhid, və ləm ə`sikə fi əbğəzil əşyai iləykə və huvəl kufr, fəğfir li ma bəynəhuma, ya mən iləyhi məfərri aminni mimma fəzi`tu minhu iləyk, Əllahum-məğfir liyəl kəsirə min məasiykə vəqbəl minnil yəsirə min taətik, ya uddəti dunəl udədi və ya rəcai vəl mu`təməd, və ya kəhfi vəs sənəd, və ya vahidu ya əhədu ya qul huvəllahu əhəd, Əllahus səmə-du ləm yəlid və ləm yuləd, və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd, Əs`əlukə bihəqqi mənistəfəy-təhum min xəlqik, və ləm təc`əl fi xəlqikə misləhum əhəda, ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və alih, və təf`ələ bi ma əntə əhluh, Əllahummə inni əs`əlukə bil vəhdaniyyətil kubra vəl Muhəmmədiyyətil bəyzai vəl ələviyyətil ulya (əlya), və bi cəmii məhtəcəctə bihi əla ibadik, bil ismilləzi həcəbtəhu ən xəlqik, fə ləm yəxruc minkə illa iləyk, səlli əla Muhəmmə-din və alih, vəc`əl li min əmri fərəcən və məxrəca, vərzuqni min həysu əhtəsibu və min həysu la əhtəsib, innəkə tərzu-qu mən təşau bi ğəyri hisab.



Kəfəmi "Bələdül-əmin” kitabında İmam Kazimdən(ə) nəql edərək buyurur:- "Bu dua, çox uca məqama malik və tez icabət olan duadır.”

Dua belədir:

İlahi, mən Sənin dərgahında ən sevimli olan tövhid və yeganəliyində Sənə itaət etdim və bəyənilməyən küfrdə Sənə asi olmadım. Belə isə, onların arasında gördüklərimi bağışla, ey hər bir şeyin pənahgahı, mənə qorxduqlarımdan aman ver! İlahi, mənim çoxlu günahımı bağışla, az itaətimi qəbul et, ey zəxirələr müqabilində mənim zəxirəm, ey ümidim və etimadım, ey pənahım və mühafizim, ey bir və yeganə Allah! (Ey Peyğəmbər!) De: "(Mənim Rəbbim olan) O Allah birdir. Allah (heç kəsə, heç nəyə) möhtac deyildir! O, nə doğmuş, nə də doğulmuşdur! Onun heç bir tayı-bərabəri (bənzəri) də yoxdur!” Yaratdıqlarının içərisindən seçdiklərin və heç kimi onlara tay tutmadıqlarının vasitəsilə Səndən istəyirəm ki, Məhəmməd və onun Əhli-beytinə salam yetirsən, mənimlə Sənə layiq olduğu kimi rəftar edəsən. İlahi, Səndən istəyirəm ki, böyük yeganəliyinə, parlaq Məhəmmədi, uca Ələvi məqamına, bəndələrinin üzərindəki höccətlərinə və yaratdıqlarından gizli saxladığın və Özündən başqasına bəlli olmayan adına xatir, Məhəmməd və onun Əhli-beytinə salam yetir, mənim işlərimə fərəc və çıxış yolu ver, mənə güman etdiyim və güman etmədiyim yerdən ruzi ver ki, doğrudan da, Sən istədiyinə saysız-hesabsız ruzi verərsən!

Sonra öz hacətini istə.



