Xərçəngin müalicəsində effektiv üsul... – Nobelçi alim

2 dəfə Nobel mükafatına layiq görülən dünya şöhrətli amerikalı kimyaçı alim Laynus Polinq onkoloji xəstəliklərin terapiyasında müalicə effektinin xeyli inkişaf etdiyini deyib.

Axar xəbər verir ki, 2009-cu ildə ABŞ Milli Sağlamlıq İnstitutunun əməkdaşı Mark Levin və həmkarları bu məlumatı elmi-praktiki nöqteyi-nəzərdən tam sübuta yetiriblər. Vitamin C-nin şiş hüceyrəsinə daxil olması çox miqdarda peroksidin yaranmasına səbəb olaraq həmin hüceyrəni məhv edir. Bundan başqa, onkoloji pasiyentlərdə oksidativ stress şişlə əlaqəli cərrahi müdaxilə, kimya və radioterapiya nəticəsində daha da ağırlaşır. Hazırda oksidativ stresi aradan qaldırmaq üçün istifadə edilən ən zəngin elmi sübutu olan antioksidant-yüksəkdozalı vit C-dir (L-askorbat).



Yüksəkdozalı vit C-nin (L-askorbat) infuzion terapiyası onkoloji xəstələrdə fiziki, emosional, koqnitiv funksiyaları yaxşılaşdırır, həmçinin, yorğunluq, ürəkbulanma, qusma, ağrılar xeyli azalır, iştahanın yaxşılaşması qeyd olunur. Beləliklə də, pasiyentlərin həyat keyfiyyəti yaxşılaşır.



Yüksəkdozalı vitamin C ilə pilləli terapiya



7,5 q vitamin C - həftədə 1 dəfə v/d, bir saat ərzində



I həftə - 7,5 q Vitamin C + 100 ml NaCl



II həftə - 15,0 q Vitamin C + 250 ml NaCl



III həftə - 22,5 q Vitamin C + 500 ml NaCl



IV həftə - 30,0 q Vitamin C + 500 ml NaCl



V həftə - 37,5 q Vitamin C + 500 ml NaCl



VI həftə - 45,0 q Vitamin C + 500 ml NaCl



VII və növbəti həftələr- 52,5 q Vitamin C + 500 ml NaCl



52,2 q Vitamin C saxlayıcı dozadır. Müalicə 3 ay davam edir



Yüksəkdozalı vitamin C ilə şok terapiya



Gün ərzində hər 6 saatdan bir 22,5 q. vit C (cəmi 100 q/gün)



Vitamin C infuziyası şüa terapiyasından əvvəl və ya sonra təyin olunur, hər dəfə 24 saatdan az olmayan fasilə edilir.



Kimyaterapiyadan əvvəl və sonra 24 saatdan az olmayan fasilə edilir.

