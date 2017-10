Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır? Müəllif: Admin Tarix: Bu gün, 21:11 İslam elimləri Bölmə: Dualar Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik.

Təvəssül duası.

Fərəc duası.

İsmi əzəm duası.

İmam Səccad (ə)- dan Məqatil ibni Süleyman duası.

İmam Musa ibni Cəfər (ə)- dan Sədrül- icabət adlı dua ki, bu cür başlayır:

«اللهم انی اطعتک فی احب الاشیاء الیک و ....»

İmam Sadiq (ə)- dan rəvayət olan dua ki, buyurur: Hər kəs on dəfə (ya Alah) desə, ona cavab verilər, ləbbeyk (bəli) istəyin nədir?

İmam Cəfər Sadiq (ə)- dan rəvayətdir ki, hər kəs ya Rəbb ya Allah nəfəsi düşənə kimi desə, cavab verilər ləbbeyk (bəli) hacətin nədir?

Bu dualar Məfatihul- cinan kitabında Sədrül- icabət ünvanıyla gətirilmişdir.

Dua, möhtac bəndənin öz Rəbbiylə olan rabitəsidir ki, dünya və axirət çətinliklərinin həllini istəyir.

Duanın qəbul olması da, başqa varlıqlar kimi özünə məxsus şəraiti və qanunları vardır ki, bu şərait daxilində dua qəbul olur və əgər o şərait olmazsa və ya o duaların qəbul olmasında başqa bir mane olarsa bəs bizim onlardan xəbərimiz yoxdur, baxmayaraq ki, (Səriul- icabət) ən tez qəbul olan dualar oxunsa belə, yenə də mümkündür ki, dua qəbul olunmasın.[1]

Hər halda duaların mətnini burada gətirmək mümkün deyil, bunun üçün də yalnız o dualar ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır onların adlarına işarə olunur:

Təvəssül duası:

Məhəmməd ibni Babaveyh təvəssül duasının məsum İmamlardan (ə) rəvayət edərək deyir, bu duanı hər hansı bir iş üçün oxudumsa ona nail oldum.

Təvəssül duası məşhur dualardandır ki, üçüncü günün axşamları oxunur.

Bu burada on dörd məsuma təvəssül edib və onları Allah dərgahıyla vasitə qərar verdikdə, duanı qurtardıqdan sonra öz hacətlərimizi diləyirik. Onun ilkin cümlələri bu cürdür:

«اللهم انی اسئلک و اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمة...»

İlahi mən səndən istəyirəm və sənə doğru üz tuturam, sənin Peyğəmbərinə, rəhmət Peyğəmbərinə

«یا وجیها عندالله اشفع لنا عندالله»

Ey Allah yanında (abırlı) ləyaqətli olan, Allah yanında bizim üçün şəfaət et.[2]

Fərəc duası:

Kəfəmi Bələdul- əmin kitabında bir duanı həzrət Əli (ə)- dan rəvayət etmişdir ki, əgər bir şəxs çətinliklərlə üzləşir, qorxur, qəmli və nigarandır onu oxusun, Allah o çətinliklərdən onu qurtarar. O duanın əvvəli bu cür başlayır:

«یا عماد من لا عماد له...»

Ey o şəxsin himayəçisi ki, himayəçisi yoxdur...

«وافعل بی ما انت اهله»

Mənimlə o cür rəftar et ki, onun sahibisən.[3] O zaman duadan sonra öz istək və hacətlərini istə.

İsmi əzəm duası:

Seyyid Əlixan Şirazi Kələmit- təyyib kitabında yazır: Allah Taalanın ismi əzəmi odur ki, əvvəli "Allah" və sonu isə "o" (Allah)- dır. Hər bir kəs Allahın ismi əzəmini hər gün on bir dəfə zikr edərsə, hər an onun lazımlı olan kiçik və böyük işləri onun üçün rahatlıqla həll olar. O ismi əzəm beş surəsinin bəqərə, Ali- imran, Nisa, Taha və Təğabul beş ayəsindən ibarətdir və bu xüsusiyyətə malikdir ki, onun həriflərində nöqtə yoxdur və həriflərində heç bir dəyişiklik olmamışdır:

1. " الله لا إله إلا هو الحی القیوم ... " Ayətul kürsünün sonuna qədər.

2. " الله لا اله الا هو ...نزل علیک الکتاب ..."

3. " الله لا إله ان هو لیجمعنکم ..."

4. " الله لا إله ان هو له الاسماء ..."

5. " الله لا إله الا هو و علی إلله..."[4]

4. Məqatil ibni Süleymanın İmam Səccad (ə)- dan rəvayət etdiyi dua:

İmam Səccad (ə) Məqatil ibni Süleymana bir dua öyrətmişdir ki, Məqatil deyir: Hər kəs bu bu duanı yüz dəfə oxusa, hacətləri qəbul olar. Bu duanın əvvəli və sonu bu cürdür: " الهی کیف ادعوک و انا...:" İlahi necə səndən öz istəklərimi diləyim və mənim...

«تفرج عنی فرجا عاجلا غیر اجل نفسک و رحمتک یا ارحم الراحمین»

Zamansız və ən tez azadlıq öz rəhmətinlə mənə əta et, ey mehribanların ən mehribanı.[5]

Səriul- icabət duası:

Kəfəmi Bələdul- əmin kitabında İmam Kazım (ə)- dan bu duanı rəvayət edərək deyir: Sədrül- icabət və əzimuş- şəndir ki, ilk cümlələri və davamı belədir:

«اللهم انی اطعتک فی احب الاشیاء الیک و هو التوحید»

İlahi mən sənə itaət etdim, o şeydə ki, onu sevirsən və o da səni yeganə bilməkdir.

«و ارزقنی من حیث احتسب و من حیث لا احتسبه، انک ترزق من تشاء بغیر حساب»

O yerdən ki, gözləyirəm və o yerdən ki, gözləmirəm ruzimi ver; çünki sən hər kəsin hesab etmədiyi yerdən ruzisini verənsən. Duanı qurtardıqdan sonra öz hacətlərini istə.[6]

6. İmam Sadiq (ə)- dan rəvayət olunan dua: Hər kəs on dəfə ya Allah desə, ona cavab verilər ləbbeyk (bəli) sənin hacətin nədir?[7]

7. İmam

Cəfər Sadiq (ə)- dan rəvayət olunan dua: Hər kəs nəfəsi düşənə kimi ya Rəbb ya Allah deyərsə, cavabında deyilər ləbbeyk (bəli) sənin hacətin nədir?[8]

Bütün bu duaları Şeyx Abbas Qumi Məfatihul- cinan kitabının beşinci fəslində gətirmişdir.

Əlbəttə buna da işarə etmək lazımdır ki, məxsus hacətlər üçün, xüsusi dualar zikr olunmuşdur ki, onlardan məlumat əldə etmək üçün, Məfatihul- cinan kitabına müraciət etmək lazımdır.

Duanın şəraiti barəsində əlavə məlumat üçün bax göstəricilər:



[1] - Duanın şəraiti barəsində əlavə məlumat üçün bax göstəricilər: 1). Duanın qəbul olmasının şəraitləri, sual 983. 2). Duada məsləhətin təyin olunması və necəliyi, sual 764.

[2] - Məfatihul- cinan, Təvəssül duası, səh 225.

[3] - Həmin, Fərəc duası.

[4] - Həmin İsmi- əzəm ayələri, səh 224.

[5] - Həmin, Məqatil ibni Süleyman duası, səh 236.

[6] - Məfatihul- cinan, Sədrül- icabət duası, səh 237- 754.

[7] - Üsuli- kafi, Kitabul- dua, bab: hər kəs on dəfə ya Allah desə.

[8] - Həmin, bab: Hər kəs nəfəsi düşənə qədər ya Rəbb ya Allah desə.





islamquest.net islamquest.net Oxşar xəbərlər Kumeyl duası barədə Dualarımız niyə bəzən qəbul olunmur? Duanın qəbul olma şərtləri Bu şəxslərin duaları geri qaytarılmır Ramazan ayının 30-cu gününün duası Təvəssül duası Şərh əlavə et