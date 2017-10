Quranın beş möcüzəvi ayələri – hər gün 11 dəfə oxumaqla bütün hacətlər asanlaşar Müəllif: Admin Tarix: Bu gün, 20:19 Bölmə: İslam elimləri Hər kim bu 5 ayəni hər gün 11 dəfə oxuyarsa, hər bir hacəti asan olar və tezliklə öz muradına çatar...



1. Ayətül-kürsü.

2. "Ali-İmran" surəsinin 2-ci ayəsi. "اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ

3. "Nisa" surəsinin 87-ci ayəsi. اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَیَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ لاَ رَیْبَ فِیهِ وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِیثًا

4. "Taha" surəsinin 8-ci ayəsi. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى

5. "Təğabun" surəsinin 13-ci ayəsi. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُوْمِنُونَ



Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Elə bir ev yoxdur ki, "Ayətül-kürsü" ayəsi orada oxunsun, məgər o halda ki, şeytanlar 30 gün həmin evi tərk edərlər və ora sehr və sehrbaz gəlməz".



İmam Əli (ə) buyurur: "Peyğəmbərdən (s) eştmişəm ki, buyurub: "Hər kim hər vacib namazdan sonra "Ayətül-kürsü"nü oxuyarsa, onu behiştə daxil olmaqdan saxlamaz. Hər kim onu yatağına gedən zaman qiraət edərsə, Allah ona aman verər və həmçinin qonşusuna, qonşusunun qonşusuna və ətrafında olan evlərə".



İmam Əlinin (ə) səhabələri ən fəzilətli ayə haqqında söhbət edirdilər və İmam (ə) onlara buyurdu: "Siz "Ayətül-kürsü" haqqında nə deyirsiniz? Peyğəmbər (s) mənə buyurmuşdu: "Ey Əli! Bəşərin seyyidi insandır və ərəbin seyyidi Muhəmmədir (s) ki, burada fəxr olunmalı bir şey yoxdur. Sözlərin seyyidi Qurandır və Quranın seyyidi "Bəqərə"dir, "Bəqərə"nin seyyidi "Ayətül-kürsü"dür"".



Abdullah ibni Ufə nəql edir: "Gecə yuxuda gördüm ki, Qiyamət olmuşdur və məni gətirdilər, hesabımı asan aldılar. Məni behiştə apardılar və mənə çoxlu saraylar göstərdilər. Mənə dedilər: "Bu sarayların qapılarını say". Mən də saydım və 50 qapısı var idi. Sonra dedilər: "Evlərini say". Gördüm ki, 175 ev vardır. Mənə dedilər ki, bu evlər sənindir. O qədər sevindim ki, yuxudan ayıldım və Allaha şükür etdim. Səhər olan kimi İbni Sirinin yanına getdim və yuxumu ona danışdım. O, dedi: "Məlumdur ki, sən Ayətül-kürsünü çox oxuyursan". Dedim: "Bəli". "Bəs sən haradan başa düşdün? Çünki bu ayənin 50 sözü və 175 hərfi vardır". Mən onun hafizəsinin zirəkliyindən təəccüb etdim. O, mənə dedi: "Hər kim "Ayətül-kürüsü"nü çox oxuyar, ölümün çətinlikləri ona asan olar"".



"Ayətül-kürsü"nü şəfa niyyətilə oxumaq: "Hər vacib namazdan sonra əllərinizi gözünüzə qoyun və "Ayətül-kürsü"nü oxuyun və sonra bu duanı edin:

""اللهم احفظ حدقتی بحق حدقتی علی بن ابیطالب(علیه السلام)".



Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Hər kim "Ayətül-kürsü"nü hər namazdan sonra oxuyarsa, səma yarılar və birləşməz o zamana qədər ki, Allah Təala onu oxuyana tərəf rəhmət nəzəri salar. Mələyi hakim edər ki, həmin zamandan sabaha qədər (yaxşı) işlərini yazsın və pis işlərini məhv etsin".



Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Ey Əli! Hər bir vacib namazdan sonra "Ayətül-kürsü" oxu. Çünki peyğəmbərdən, siddiq və şəhiddən başqa heç kəs onu hər namazdan sonra oxumağı qorumur. Hər kim hər namazdan sonra "Ayətül-kürsü"nü oxuyarsa, Allah Təaladan başqa heç kəs onun ruhunu qəbz etməz. O kəs kimi olar ki, İlahi peyğəmbərlərlə şəhid olana qədər cihad etmişdir. Öləndən sonra fasiləsiz behiştə daxil olar. Siddiq və abid insandan başqası "Ayətül-kürsü"nü oxumağı qorumaz".

İmam Baqir (ə) buyurur: "Hər kim hər namazdan sonra "Ayətül-kürsü"nü oxuyarsa, yoxsulluq və çarəsizlikdən amanda olar. Ruzisi artar, Allah öz fəzlindən ona çoxlu mal bəxş edər".



Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Hər kim "Ayətül-kürsü"nü hər vacib namazdan sonra oxuyarsa, namazı Allah Təala tərəfindən qəbul olar, Allah amanında olar, Allah onu günahdan və bəlalardan saxlayar".



Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "5 şey hafizəni gücləndirər: şirniyyat yemək, (heyvanın) boyuna yaxın hissə(sin)dən əti yemək, mərci yemək, çörəyi soyuq yemək, "Ayətül-kürsü"nü oxumaq".



Hər kim elm istəyir, gərək bu 5 şeyə riayət etsin: 1. Aşkar və gizlində təvqaya riayət etmək. 2. "Ayətül-kürsü"nü oxumaq. 3. Həmişə dəstəmazlı olmaq. 4. Gecə namazı qılmaq, hətta əgər iki rükətli olsa belə. 5. Yeməyi güc toplamaq üçün yemək, mədəni doldurmaq üçün deyil.



Hər kim "Ayətül-kürsü"nü gün batan zaman oxuyarsa, hacəti yerinə yetər.

Oxşar xəbərlər Ölənlərimiz üçün oxunması faydalı olan surələr Fatimeyi-Zəhranın (ə) zikrinin faydaları «Ayətül-kürsü»də adı çəkilən Urvətil-vusqa kimdir? Bu ayə nazil olanda, bütlər yerə düşdü Əyyami-bəyzin əməlləri Şərh əlavə et