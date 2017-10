Qeyb əsrində möminlərin çəkdiyi çətinliklər Müəllif: Admin Tarix: Dünən, 23:19 Bölmə: İslam elimləri

İmam Zaman (ə.f) əsrinin dindarı olmaq hər bir müsəlman üçün çətin və ağırdır. O yerə qədər ki, ancaq çox imanlı insanlar ayaqda qala bilir və dinlərini qoruyan zaman sabitqədəmdirlər. Allahın və Əhli-beytin (ə) dostudurlar və İlahi sevgiyə çəng vurarlar.

Həzrət Peyğəmbər (s) insanların içində iki dəfə buyurmuşdur: “Allahım! Qardaşlarımı mənə göstər!”. Səhabələr soruşurlar ki, məgər biz sənin qardaşın deyilikmi? Həzrət (s) buyurur: “Yox, siz mənim səhabələrimsiniz. Mənim qardaşlarım axəril-zamanda olan insanlardır ki, mənə iman gətirərlər. Baxmayaraq ki, məni görməyiblər. Allah onları mənə ata belindən və ana bətnindən çıxmazdan əvvəl ad və ata adları ilə tanıtmışdır. Onların hər birinin dinində sabit qalması tikanlı ağacı zülmətli gecədə təmizləməkdən də çətindir. Və ya o kəslərə bənzəyərlər ki, atəşli ağac çubuğunu əlində saxlayar. Onlar qaranlıq gecələrdəki çıraqdır. Allah onlara hər bir qara fitnədən nicat verər”.

Qeyb zamanı dindarların çəkdikləri çətinliklər:



1. Ürəkləri sərtləşər.

“Məgər iman gətirmiş kəslərin qəlblərinin Allahı yada salmaq və haqdan nazil olan şey üçün təvazökar, müti olmasının və onların özlərindən qabaq (səmavi) kitab verilmiş, beləliklə (ömür) müddətləri uzadılmış, qəlbləri sərtləşmiş və çoxu itaətsiz olan kəslər kimi olmamalarının vaxtı çatmayıb?!”. (“Hədid” 16).

Allah Təala bu ayədə buyurur ki, keçmiş ümmətlər kimi olmayın. Çünki onlarla peyğəmbərləri arasında fasilə yaranmışdı. Onlar uzun yaşamış və uzun arzulara düçar olmuşdular. Ona görə də qəflətə düşmüşdülər və ürəkləri qəsavət bağlamışdır. Bu qəsavətin nəticəsi isə fəsad və günahdır.

İmam Həsən Əsgəri (ə) buyurur: “Qeybin müddəti uzun olduğu üçün ürəklər qəsavət bağlayar, Allah iman möhrü vurduğu kəslərdən və qeyb yardımı çatan kəslərdən başqa heç kəs ona etiqad yolunda sabit qalmayacaqdır”.



2. Can qorxusu.

Allah Təal buyurur: “Sizi mütləq bir az qorxu və aclıqla, eləcə də mal, can və (ağac) məhsulların(ın, yaxud arvad-uşaq kimi həyat səmərələrinin) azlığı ilə imtahan edəcəyik. Səbir edənlərə müjdə ver”. (“Bəqərə” 155).

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Qaim (ə.f) gəlməzdən əvvəl möminlərin imtahan olması üçün əlamətlər olar. Bu imtahan haqqında Allah buyurur: “Sizi mütləq bir az qorxu (düşmən) və aclıqla (qiymətlərin yüksəlməsi) , eləcə də mal (iqtisadi sistemindəki çətinliklər), can (çoxlu ölüm) və (ağac) məhsulların(ın, yaxud arvad-uşaq kimi həyat səmərələrinin)(yağışın yağmaması) azlığı ilə imtahan edəcəyik. Səbir edənlərə müjdə ver (yəni, o zaman bizim əqidəmizə sabit qalanlara müjdə ver)”. Həzrət (ə) buyurur: “Bu, ayənin təfsiridir. Bu elmə möhkəm olanlardan başqa heç kəs Quranın təfsirini bilmir”.



3. Haqqı batildən ayırmaq çətin olar.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Necə olarsınız o zaman ki, nə İmamınız olar ki, sizi hidayət etsin, nə o elm ki, bəzi insanları bəzilərindən ayırsın? O zaman imtahan verərsiniz”.

Ona görə də möminlərin qeyb zamanı Qurana söykənməkdən, Peyğəmbərdən (s) və Əhli-Beytdən (ə) gələnlərə istinad etməkdən başqa çarəsi qalmaz.

Həzrət Peyğəmbər (s) İmam Əliyə (ə) buyurur: “Ya Əli! Ən qəribə iman və ən güclü yəqin axəril-zamanın o insanları üçündür ki, Peyğəmbəri (s) dərk etməyiblər, İmamları (ə) da qayibdir”.



4. Əhli-beyt (ə) davamçılarına edilən hörmətsizlik.

Bu gün dünyada ən çox həqarət olunan və hörmətsizlik edilən məzhəb - Əhli-beyt (ə) məzhəbidir. Əhli-beyt (ə) davamçılarının möhkəm əqidələrindən başqa pənah yerləri yoxdur. İmam Əli (ə) buyurur: “(Bir gün gələcəkdir ki) Əhli-beyt (ə) davamçıları süd verməyən keçi kimi olarlar. Yəni izzətləri əldən gedər və heç kəs onlara ehtiram göstərməz və işlərində pənah aparmaq üçün heç kimi tanımazlar”.



5. Aralarında münaqişə edərlər.

İmam Həsən Müctəba (ə) buyurur: “İnsanların intizarını çəkdiyi o hadisə meydana gəlməz, məgər o halda ki, sizlərdən bəziniz başqalarından bezar olar, bəziləri ağız suyunu başqalarının üzünə atar, biri başqasına lənət edər, sizlərdən bəzisi başqalarını yalançı adlandırarsınız”.

Allah Təala bizləri axəril-zamanın fitnələrindən amanda saxlasın.



