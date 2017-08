Ruhi gərginliyi aradan qaldırmağın ən yaxşı yolu

Stress, iztirab, ruhi gərginliklər elə xəstəliklərdir ki, hər bir əsrdə insanlar onunla mübarizə aparıblar. Çox az insan tapılar ki, bu xəstəliklərdən heç olmasa birinə düçar olmasın.

Əgər uşaqların, yeniyetmələrin və cavanlarına həyatına nəzər salsaq görərik ki, iki haldan xaric deyildir. Ya ondan nigaranıq ki, malımızı, canımızı, övladımızı itirə bilərik, ya da onun qəmini yeyirik ki, o şeyi ki, arzu edirdik və gecə-gündüz onun üçün çalışırdıq - əldə edə bilmədik.

Həkimlərin verdiyi dərmanların təsiri müvəqqətidir. Bəs nə zamana qədər bu qəm bizi narahat edəcəkdir?

Bizə zəmanət verə biləcək elə bir şəxs də yoxdur ki, arzu etdiklərimizin hamısına çata biləcəyimizi bizə söyləsin. Bu xəstəliyin tək çarəsi var, o da budur ki, bütün bu qəm və qorxularımızı o Kəsə tapşıraq ki, varlıq aləminin idarəsi Onun əlindədir. O zaman görərik ki, hər nə istəsək - ən yaxşısı nəsibimiz olar. Allaha etimad etmək həyatımızı şirin edər və qəmimizi azaldar.

İmam Cavad (ə) buyurur: "Allaha etimad etmək hər bir hündürlüyə ucalan nərdivandır”. Hər bir müvəffəqiyyətin açarı - Allaha etimad etməkdir.

Allaha təvəkkül etmək insana yardım edər ki, həyat mərhələlərini ümidlə arxada qoya bilsin. Təvəkkülün həqiqəti budur ki, insan hər bir işində Allaha qəlbində etimad edər və Allahdan qeyrisindən gözünü və ümidini çəkər.

Təvəkkülün həqiqəti budur ki, bəndə Allah üçün əməl görər və Allahdan qeyrisinə ümid bəsləməz və qorxmaz . Və Allahdan qeyrisinə ürək bağlamaz.

Allaha etimadın gətirdiyi səmərələr:

- İnsanın Allah tərəfindən nicat tapması. Loğman öz oğluna nəsihət verir: "Əziz oğlum! Allaha etimad et və sonra da insanların arasında sual-cavab et, gör kimsə Allaha etimad edirmi? Allah ona nicat verməmişdirmi? Əziz oğlum! Allaha təvəkkül et və sonra insanların arasında sual-cavab et, gör kimsə Allaha təvəkkül edibmi və Allah ona kifayət etməyibmi?”.

- Hər kim ən güclü insan olmaq istəyirsə, gərək Allah Təalaya təvəkkül etsin.

- Hər kim Allaha təvəkkül edərsə, çətinliklər onun üçün asan olar.

- Hər kim Allaha etimad edərsə, Allah onu şad edər və ona kifayət edər.

- Allaha təvəkkül etmək işlərdə məğlub olmamağa səbəb olar.

İzzət və ehtiyacsızlıq hissi – təvəkkülün səmərəsidir.

/Deyerler.org/