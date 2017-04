İmam Səccadın (ə) Allahdan xeyir diləməsi

33-cü dua

Ey mənim Rəbbim, (hər şeydən xəbərdar olan) elminə xatir Səndən xeyir istəyirəm, belə isə Muhəmməd və onun soyuna salam yetir və haqqımda xeyrirə hökm ver, bizim üçün ixtiyar etdiyini tanımağı bizə ilham et, onu bizim üçün qəzana razı qalmağımıza, hökmünə təslim olmağa səbəb qərar ver, belə olduqda şəkki bizdən uzaqlaşdır, bizi ixlasların yəqini ilə təsdiq et,





وَ لا تَسُمْنَا عَجْزَ الْمَعْرِفَةِ عَمَّا تَخَيَّرْتَ فَنَغْمِطَ قَدْرَكَ، وَ نَكْرَهَ مَوْضِعَ رِضَاكَ، وَ نَجْنَحَ إِلَى الَّتِي هِيَ أَبْعَدُ مِنْ حُسْنِ الْعَاقِبَةِ، وَ أَقْرَبُ إِلَى ضِدِّ الْعَافِيَةِ حَبِّبْ إِلَيْنَا مَا نَكْرَهُ مِنْ قَضَائِكَ، وَ سَهِّلْ عَلَيْنَا مَا نَسْتَصْعِبُ مِنْ حُكْمِكَ وَ أَلْهِمْنَا الانْقِيَادَ لِمَا أَوْرَدْتَ عَلَيْنَا مِنْ مَشِيَّتِكَ حَتَّى لا نُحِبَّ تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ، وَ لا تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ، وَ لا نَكْرَهَ مَا أَحْبَبْتَ، وَ لا نَتَخَيَّرَ مَا كَرِهْتَ. وَ اخْتِمْ لَنَا بِالَّتِي هِيَ أَحْمَدُ عَاقِبَةً، وَ أَكْرَمُ مَصِيرا، إِنَّكَ تُفِيدُ الْكَرِيمَةَ، وَ تُعْطِي الْجَسِيمَةَ، وَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ، وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ





bizi bizlərə ixtiyar etdiyin mərifətdə geri qalmağa qoyma ki, Sənin qüdrətinə yüngül sayaq, yaxud da razı qalacağın şeyi bəyənməyək, yaxud da gözəl aqibətdən uzaq və əmin-amanlığın əksinə olan şeylərə nail olmayaq.

Qəzavü-qədərindən xoşlamadığımız şeyi bizə sevdir, hökmündən çətin saydığımızı bizə asan et, iradən üzrə bizə yönəltdiyin şeylərə boyun əyməyi bizə ilham et ki, təxirə salacağın şeyi təcil edib, təcil edilən şeyi təxirə saldığını sevməyək və sənin sevdiyin şeyi bəyənməkdə və sənin bəyənmədiyini sevməməkdə bizə yardım et.

İşimizi aqibət baxımından ən gözəl, malə ən üstün olanla sona yetir ki, Sən çox gözəl bəxşişlə mərhəmət göstərirsən, böyük nemətlər bağışlayırsan, Sən istədiyini yerinə yetirirsən və sən hər şeyə qadirsən.