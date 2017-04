Quran hansı əməlləri bağışlanmanın səbəbləri kimi tanıtdırır? Müəllif: Admin Tarix: Bu gün, 13:39 Bölmə: İslam elimləri

1. Tövbə

Qurani-Kərimdə bir sıra məsələlər bağışlanmanın səbəbləri və günahların aradan qalxması ünvanında qeyd edilmişdir. Aşağıda onların bir qisminə işarə edirik:1. Tövbə یا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّهِ تَوْبَهً نَصُوحاً عَسى رَبُّکُمْ اَنْ یُکَفِّرَ عَنْکُمْ سَیِّیاتِکُمْ

“Ey iman gətirənlər, Allaha xalis şəkildə tövbə edin, ola bilsin ki, Rəbbiniz sizin günahlarınızı örtsün.” (1)



2. İman və saleh əməl

(1)2. İman və saleh əməl وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ آمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى مُحَمَّد وَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کَفَّرَ عَنْهُمْ سَیِّیاتِهِمْ

“İman gətirən, yaxşı işlər görən və Məhəmmədə nazil olana, – o, Rəbləri tərəfindən nazil olan haqdır – iman gətirən kəslərin (isə) günahlarını təmizləyər və (dünya və axirətdə) vəziyyətlərini yaxşılaşdırar.” (2)



3. Təqva

(2)3. Təqva اِنْ تَتَّقُوا اللّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقاناً وَ یُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّیاتِکُمْ

“Əgər Allahdan qorxsanız, O, sizə (haqla batili bir-birindən) ayırd edən bir qüvvə verər, sizin günahlarınızı təmizləyər.” (3)



4. Hicrət, cihad və şəhadət.

فَالَّذِینَ هاجَرُوا وَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ اُوذُوا فِی سَبِیلِی وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا لَاُکَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّیاتِهِمْ

"(Allah) hicrət edən, öz evlərindən qovulan, Mənim yolumda əzab-əziyyət görən, döyüşən və öldürülən kəslərin pisliklərini mütləq təmizləyəcək və bu, Allah tərəfindən bir mükafatdır.” (4)



5. Gizlində sədəqə vermək və bəxşiş vermək

“Əgər (müstəhəb olan) sədəqələri aşkar etsəniz, o, yaxşı bir işdir və əgər onu yoxsullara gizli şəkildə versəniz, bu, sizin üçün daha xeyirlidir və (Allah) günahlarınızı təmizləyər. Allah əməllərinizdən xəbərdardır.” (5)



6. Borc vermək

(5)6. Borc vermək اِنْ تُقْرِضُوا اللّهَ قَرْضاً حَسَناً یُضاعِفْهُ لَکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ

“Əgər Allaha gözəl bir borc versəniz (mallarınızı, əməllərinizi və övladlarınızı Onun yolunda versəniz), onu(n mükafatını) sizin üçün qat-qat artırar və sizi bağışlayar.” (6)



7. Kiçik günahların bağışlanmasına səbəb olan böyük günahlardan çəkinmək

(6)7. Kiçik günahların bağışlanmasına səbəb olan böyük günahlardan çəkinmək اِنْ تَجْتَنِبُوا کَبایِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّیاتِکُمْ

“Əgər sizə qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinsəniz, Biz sizin kiçik günahlarınızı silər və sizi şərəfli bir yerə daxil edərik.” (7)



Beləliklə, Allahın bağışlanma qapıları hər tərəfdən bəndələrinin üzünə açıqdır. Quranın yeddi ayəsinə əsasən, onun yeddi qapısı qeyd edilmişdir və daha yaxşı olar ki, onun bütün qapılarından daxil olaq. (8)



Mənbələr:

1. "Təhrim" surəsi, 8-ci ayə.

2. "Məhəmməd" surəsi, 2-ci ayə.

3. "Ənfal" surəsi, 29-cu ayə.

4. "Ali-İmran" surəsi, 195-ci ayə.

5. "Bəqərə" surəsi, 271-ci ayə.

6. "Təğabun" surəsi, 17-ci ayə.

7. "Nisa" surəsi, 31-ci ayə.

8. "Nümunə təfsiri", c. 20, səh. 24.

