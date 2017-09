İmam Hüseynin (ə) “günahları tərk edə bilmirəm” deyən kişiyə nəsihəti

Məhərrəm ayının daxil olması münasibətilə İmam Hüseynin buyurduğu hikmətli bir hədisi təqdim edirik

İslaminSesi Məhərrəm ayının daxil olması münasibətilə İmam Hüseynin buyurduğu hikmətli bir hədisi təqdim edir.





Əllamə Məclisi qiymətli Biharul-Ənvar əsərində (cild-75, səh-126) İmam Hüseynin "günahları tərk edə bilməyən" kişiyə nəsihətini belə nəql edir:



“Bir gün gənc bir kişi İmamın məhzərinə gəlib dedi ki mən günahkar bir insanam. Özümü günahlardan çəkindirə bilmirəm. Ey İmam mənə nəsihət ver!



İmam buyurdu: Sən bu 5 işi gör! Ondan sonra istədiyin günahı edə bilərsən:



1- Allahın verdiyi ruzidən yemə ondan sonra istədiyin günahı et!



2- Allahın hakimiyyət dairəsindən kənara çıx və istədiyin günahı et!



3- Elə bir yeri seç ki Allah səni görməsin və onda istədiyini et!



4- Ölüm mələyi Əzrail canını almağa gələndə özünü müdafiə edə biləcəksənsə istədiyini et!



5- Cəhənnəmdə məmur olmuş mələklər səni od və alova sarı aparanda (onlara müqavimət göstərib) oraya girmə. (Əgər bunların hər birini edə bilərsənsə istədiyin günahı et)