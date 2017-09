MƏHƏRRƏM AYININ 3-cü GÜNÜ Müəllif: Admin Tarix: Bu gün, 09:20 Bölmə: İslam elimləri ÖMƏR SƏD KƏRBƏLAYA QOŞUN YERİDİR

Ömər Səd İmam Hüseynin (ə) Kərbəlaya girişindən bir gün sonra yəni məhərrəm ayının üçü Kufəlilərdən ibarət dörd min nəfərlik qoşunla Kərbəlaya daxil oldu.



Bəziləri deyir ki, Ömər Sədin qəbiləsi olan Bəni Zöhrə qəbiləsi onun yanına gələrək dedilər: Səni Allaha and veririk bu işdən keç və Hüseyn (ə) ilə döyüşmə. Çünki bu bizimlə Bəni Haşimin arasında düşmənçilik yaradacaq.

Bundan sonra Ömər Səd Übeydullahın yanına gedərək istefa verməsinə baxmayaraq Übeydullah onun istefasını qəbul etmədi və o təslim olaraq İmam Hüseyn (ə) ilə döyüşməyə razılaşdı.



İMAM HÜSEYN (Ə) KƏRBƏLA ƏRAZİSİNİ ALIR



Məhərrəm ayının üçüncü günündə baş verən mühüm hadisələrdən biri də, İmam Hüseyn (ə), hal-hazırda müqəddəs məzarı olan ərazi daxil olmaqla Kərbəla torpağının bir hissəsini Neynəva və Qaziriyyə əhalisindən altmış min dirhəmə satın alaraq onlarla şərt kəsir ki, camaatı onun qəbrini ziyarət etmək üçün yol göstərib zəvvarlarını üç gün evində qonaq etsinlər.



İMAM HÜSEYNİN (Ə) SƏHABƏLƏRİNİN AYIQLIĞI



Ömər Səd Kərbəlaya daxil olan kimi Üzrəh ibn Qeys Əhməsini İmam Hüseynin (ə) yanına göndərdi ki, ondan bura nə üçün gəldiyini soruşsun. Üzrəh ibn Qeys İmama məktub yazıb onu Küfəyə dəvət edənlərdən olduğu üçün həzrətin yanına getməyə xəcalət çəkirdi. Sonra Ömər Səd İmam Hüseynə (ə) məktub yazan Küfə böyüklərinin hamısından həzrətin yanına getməsini istəsə də, hamı bu işdən imtina etdi. Lakin Kəsir ibn Abdullah Şəbi adlı həyasız bir nəfər qalxaraq dedi: Mən Hüseynin (ə) yanına gedəcəm və əgər istəsən önu öldürəcəm. Ömər Səd dedi: bu haqda hələlik qərar tutmamışam ama onun yanına get və deki, nə məqsədə bu məmləkətə gəlib?! O, İmam Hüseynə (ə) tərəf gələndə İmamın səhabələrindən olan Əbu Səmamə Sa-idi onun qabağını kəsərək dedi: qılıncını aç sonra İmamın yanına get. O cavabında and içərək sadəcə elçi olduğunu və qılıncını açmayacağını əgər yol verməzsə qayıdacağını bildirdi. Əbu Səmamə dedi ki, onda mən əlimi sənin qılıncının üzərinə qoyum sən öz xəbərini çatdır. Kəsir yenə razı olmadı. Əbu Səmamə növbəti dəfə dedi: gətirdiyin xəbəri mənə de mən onu İmama (ə) çatdırım çünki sən əxlaqsız insansan və mən razı olmaram İmamın yanına gedəsən. Yenə Razı olmayan Kəsir, İmam Hüseynlə (ə) görüşmədən Ömər Sədin yanına qayıdır. Hadisəni Ömər Sədə danışır, Ömər Səd Qurət ibn Qeys Hənzəli adında başqa birisini İmam Hüseynin (ə) yanına göndərdi ki, həzrətin bura gəlməsinin səbəbini soruşsun.

Qurət ibn Qeys, İmama tərəf hərəkət etdi. İmam Hüseyn (ə) səhabələrindən soruşdu: bu kişini tanıyırsınızmı?



Həbib ibn Məzahir ərz etdi: bəli! Mən onu yaxşı fikirlə tanıyıram və onu bu mövqedə olmasını güman etmirdim. Sonra Qürrət ibn Qeys gəlib İmama salam verib öz xəbərini çatdırdı. İmam Hüseyn (ə) buyurdu: sizin şəhərin əhalisi məktub yazaraq məni dəvət edib, əgər mənim gəlişimdən sevinmədinizsə qayıdacam.

Qürrət ibn Qeys qayıtmaq istəyəndə Həbib ibn Məzahir buyurdu: Ey Qürrət! Vay olsun sənə! Nə üçün zalımların yanına qayıdırsan?! Bu kişiyə köməkçi ol ki, onun atalarının vasitəsi ilə doğru yola hidayət olmusan.



Qürrət ibn Qeys cavab verdi: mən xəbərin cavabını Ömər Sədə çatdırım bu haqda düşünəcəm. Sonra Ömər Sədin yanına qayıdıb onu işin gedişatından xəbərdar etdi. Ömər Səd dedi: ümidvaram ki, Allah məni Hüseyn (ə) ilə döyüşməkdən azad etsin.



