İmam Hadinin (ə) yadigarı - "Camieyi-kəbirə" ziyarətnaməsi

"Camieyi-Kəbirə" ziyarəti imam Əliyyən-Nəqinin (ə) şah əsərlərindən biridir. Elə bir ziyarət ki, Əhli-beyt imamları ilə bağlı şiə etiqadını tamamilə özündə əks etdirir. Bu ziyarətdə məsum imamların "rəhmət mədənləri", "elm xəzinədarları", "mələklərin düşərgəsi", "peyğəmbərlərin varisləri", "rəhman Allahın əmanətdarları", "ümmətin rəhbərləri", "bəndələrin siyasətçiləri" və digər böyük məqamlarından söz açılır. Biz də imam Əliyyən-Nəqinin (ə) doğum günü münasibətilə həmin ziyarətin ərəbcə mətnini və öz dilimizdə tərcüməsini əziz oxucularımıza təqdim edirik:



اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَمَوْضِعَ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفَ الْمَلائِكَةِ وَمَهْبِطَ الْوَحْيِ وَمَعْدِنَ الرَّحْمَةِ وَخُزَّانَ الْعِلْمِ وَمُنْتَهَى الْحِلْمِ وَأُصُولَ الْكَرَمِ وَقَادَةَ الْأُمَمِ وَأَوْلِيَاءَ النِّعَمِ وَعَنَاصِرَ الْأَبْرَارِ وَدَعَائِمَ الْأَخْيَارِ وَسَاسَةَ الْعِبَادِ وَأَرْكَانَ الْبِلاَدِ وَأَبْوَابَ الْإِيمَانِ وَأُمَنَاءَ الرَّحْمَنِ وَسُلالَةَ النَّبِيِّينَ وَصَفْوَةَ الْمُرْسَلِينَ وَعِتْرَةَ خِيَرَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



السَّلامُ عَلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى وَمَصَابِيحِ الدُّجَى وَأَعْلامِ التُّقَى وَذَوِي النُّهَى وَأُولِي الْحِجَى وَكَهْفِ الْوَرَى وَوَرَثَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَثَلِ الْأَعْلَى وَالدَّعْوَةِ الْحُسْنَى وَحُجَجِ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْأُولَى وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



اَلسَّلامُ عَلَى مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَمَسَاكِنِ بَرَكَةِ اللَّهِ وَمَعَادِنِ حِكْمَةِ اللَّهِ وَحَفَظَةِ سِرِّ اللَّهِ وَحَمَلَةِ كِتَابِ اللَّهِ وَأَوْصِيَاءِ نَبِيِّ اللَّهِ وَذُرِّيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



اَلسَّلامُ عَلَى الدُّعَاةِ إِلَى اللَّهِ وَالْأَدِلاّءِ عَلَى مَرْضَاةِ اللَّهِ وَالْمُسْتَقِرِّينَ فِي أَمْرِ اللَّهِ وَالتَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ اللَّهِ وَالْمُخْلِصِينَ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ وَالْمُظْهِرِينَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ وَعِبَادِهِ الْمُكْرَمِينَ اَلَّذِينَ لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



اَلسَّلامُ عَلَى الْأَئِمَّةِ الدُّعَاةِ وَالْقَادَةِ الْهُدَاةِ وَالسَّادَةِ الْوُلاَةِ وَالذَّادَةِ الْحُمَاةِ وَأَهْلِ الذِّكْرِ وَأُولِي الْأَمْرِ وَبَقِيَّةِ اللَّهِ وَخِيَرَتِهِ وَحِزْبِهِ وَعَيْبَةِ عِلْمِهِ وَحُجَّتِهِ وَصِرَاطِهِ وَنُورِهِ وَبُرْهَانِهِ‏ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



Salam olsun sizə, ey nübüvvət evinin əhli, risalət ocağı, mələklər düşərgəsi (mələklərin enib-qalxdığı yer), vəhyin nazıl olduğu yer və rəhmət mənbəsi, elm xəzinədarları və helmin son zirvələri, kəramət əsasları, ümmətlərin rəhbərləri, nemətlərin sahibləri və xeyirxahların gövdələri, seçilmişlərin sütunları, bəndələrin siyasətçiləri (ilahi hakimləri), yer üzünün sütunları (şəhərlərin rüknləri), iman qapıları, rəhman Allahın əmanətdarları, peyğəmbərlərin sülaləsi, rəsulların seçilmişləri, aləmlərin Rəbbinin əziz xanədanı. Allahın rəhmət və bərəkətləri sizə olsun!



Salam olsun hidayət imamlarına, zülmətdə parlayan çıraqlara, nur saçan təqva nişanələrinə, sağlam əql sahiblərinə, kamil zəka sahiblərinə, xalqın pənahgahlarına, peyğəmbərlərin varislərinə, ülvi örnəklərə, ən gözəl carçılara, dünya və axirət əhli üzərində Allahın “höccət”lərinə! Onlara Allahın rəhmət və bərəkətləri olsun!



Salam olsun Allah mərifətinin qəlblərinə, Allahın bərəkət məkanlarına, Allahın hikmət mədənlərinə, Allah sirrinin hafizlərinə, Allah kitabının daşıyıcılarına, Allah Peyğəmbərinin vəsilərinə və Rəsulunun övladlarına. Allahın salam və salavatı ona və Əhli-beytinə olsun! Onlara Allahın rəhmət və bərəkətləri olsun!



Salam olsun bəşəri Allaha doğru dəvət edənlərə, Allahın razılığına yol göstərənlərə, Allah əmrində sabitqədəm olanlara, Allaha eşq-məhəbbətdə kamil həddə çatanlara, Allah tövhidində ixlas sahiblərinə, Allahın əmr və nəhyini izhar edənlərə, Allahın əziz bəndələrinə! O kəslərə ki, kəlamları Allahın hökmünə əsaslanır və Allahın əmrinə əməl edirlər. Onlara Allahın rəhmət və bərəkətləri olsun!



Salam olsun haqqa dəvət edən imamlara, hidayətçi rəhbərlərə, böyük vali və ilahi ixtiyar sahiblərinə, dinin himayəçi və müdafiəçilərinə, Zikr (Quran) əhlinə və hökm sahiblərinə, Allahın yadigarları və məxsus seçilmişlərinə, (qüdrətli) dəstəsinə, elminin xəzinəsinə, Allahın yetkin dəlillərinə, Onun haqq və aydın yoluna, parlaq nuruna və (varlığının kamil) bürhanına. Onlara Allahın rəhmət və bərəkətləri olsun!



أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ كَمَا شَهِدَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ وَشَهِدَتْ لَهُ مَلائِكَتُهُ وَأُولُوا الْعِلْمِ مِنْ خَلْقِهِ لاَ إِلَهَ إِلاّ هُو اَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ الْمُنْتَجَبُ وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ



وَأَشْهَدُ أَنَّكُمُ الْأَئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ الْمَعْصُومُونَ الْمُكَرَّمُونَ الْمُقَرَّبُونَ الْمُتَّقُونَ الصَّادِقُونَ الْمُصْطَفَوْنَ الْمُطِيعُونَ لِلَّهِ الْقَوَّامُونَ بِأَمْرِهِ الْعَامِلُونَ بِإِرَادَتِهِ الْفَائِزُونَ بِكَرَامَتِه اِصْطَفَاكُمْ بِعِلْمِهِ وَارْتَضَاكُمْ لِغَيْبِهِ وَاخْتَارَكُمْ لِسِرِّهِ وَاجْتَبَاكُمْ بِقُدْرَتِه ِوَأَعَزَّكُمْ بِهُدَاهُ وَخَصَّكُمْ بِبُرْهَانِه وَأَيَّدَكُمْ بِرُوحِهِ وَرَضِيَكُمْ خُلَفَاءَ فِي أَرْضِهِ وَحُجَجاً عَلَى بَرِيَّتِهِ وَحَفَظَةً لِسِرِّه وَخَزَنَةً لِعِلْمِه وَمُسْتَوْدَعاً لِحِكْمَتِهِ وَتَرَاجِمَةً لِوَحْيِه وَأَرْكَاناً لِتَوْحِيدِه وَشُهَدَاءَ عَلَى خَلْقِهِ وَأَعْلاماً لِعِبَادِهِ وَمَنَاراً فِي بِلادِه ِ وَأَدِلاّءَ عَلَى صِرَاطِهِ عَصَمَكُمُ اللَّهُ مِنَ الزَّلَلِ وَآمَنَكُمْ مِنَ الْفِتَنِ وَطَهَّرَكُمْ مِنَ الدَّنَسِ وَأَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَكُمْ تَطْهِيراً



فَعَظَّمْتُمْ جَلالَهُ وَأَكْبَرْتُمْ شَأْنَهُ وَمَجَّدْتُمْ كَرَمَهُ وَأَدَمْتُمْ ذِكْرَهُ وَ وَكَّدْتُمْ مِيثَاقَهُ وَأَحْكَمْتُمْ عَقْدَ طَاعَتِهِ وَنَصَحْتُمْ لَهُ فِي السِّرِّ وَالْعَلانِيَةِ وَدَعَوْتُمْ إِلَى سَبِيلِهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَبَذَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي مَرْضَاتِهِ وَصَبَرْتُمْ عَلَى مَا أَصَابَكُمْ فِي جَنْبِهِ وَأَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاة َوَأَمَرْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَجَاهَدْتُمْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ حَتَّى أَعْلَنْتُمْ دَعْوَتَهُ وَبَيَّنْتُمْ فَرَائِضَهُ وَأَقَمْتُمْ حُدُودَهُ وَنَشَرْتُمْ شَرَائِعَ أَحْكَامِهِ وَسَنَنْتُمْ سُنَّتَهُ وَصِرْتُمْ فِي ذَلِكَ مِنْهُ إِلَى الرِّضَا وَسَلَّمْتُمْ لَهُ الْقَضَاءَ وَصَدَّقْتُمْ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ مَضَى



Şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa heç bir məbud yoxdur. Vahid və yeganədir, şəriki də yoxdur. Necə ki, Allah Özü, Onun mələkləri və məxluqatı içındə ilahi elm sahibləri şəhadət vermişlər ki: “Ondan başqa heç bir məbud yoxdur. O, əziz və həkimdir.” Şəhadət verirəm ki, Mühəmməd (s) Allahın seçilmiş bəndəsi və razı olunmuş peyğəmbəridir. Müşriklərin xoşu gəlməsə də, Allah onu hidayət və haqq ilə bütün dinlərə qələbə çalması üçün göndərmişdir.



Şəhadət verirəm ki, həqiqətən, siz xalqı təkamülə doğru aparan imamlar, hidayət edən və ismət sahibi, izzət sahibi və Pərvərdigarın dərgahına yaxın olan, həqiqət əhli, təqvalı və sadiq, Rəbbin seçilmiş və müti bəndələri, ilahi əmrin icraçısı, Onun iradə və istəyinə əməl edən, kəraməti ilə səadətə çatanlarsınız. Allah Öz elmi ilə ləyaqətinizi bilərək, sizi bu məqama təyin etmiş, qeyb aləmindən xəbərdar olmaq üçün bəyənmiş, Öz qüdrəti ilə sizə məxsus imtiyaz, hidayəti ilə izzət vermiş, sizi Öz dəlil və bürhanı seçməklə bütün insanlardan fərqləndirmiş, Allah sizi Öz nuruna layiq görmüş, ruhu ilə qüvvətləndirmiş, yer üzündə Öz xəlifə və canişinliyinə təyin etmişdir. İnsanlara dəlil və bürhan, Öz dininə köməkçi, sirrinə qoruqçu, elminin xəzinədarı, hikmətinə əmanətçi, vəhyinin mütərcimi, yeganəpərəstlik sütunları, məxluqatına şahidlər, bəndələrinə nişanələr, məmləkətinə işıqlar və haqq yolunun hidayətçiləri təyin etmişdir. Allah sizi xətalardan qorumuş, fitnələrdən amanda saxlamış, hər növ xoşagəlməzlikdən təmizləmiş, çirkinlikdən uzaqlaşdırmış, sizi pak-pakizə etmişdir.



Siz də Allahın cəlalını əzəmətlə, şənini ucalıqla və kərəmini böyüklüklə yad edirsiniz. Həmişə və hər halda Onun zikrini davam etdiniz. (Onunla bağladığınız) əhd-peymanı və itaətinizi möhkəmlətdiniz, gizlində və aşkarda xalqa nəsihət etdiniz, onları hikmət və gözəl moizələrlə Onun yoluna dəvət etdiniz, Allahın razılığı yolunda canınızı (qurban) verdiniz, sizə yetən hər növ əzab-əziyyətlərə müqavimət göstərib səbir etdiniz, namazı bərpa etdiniz, zəkat verdiniz, xalqı yaxşılıqlara əmr edib pisliklərdən çəkindirdiniz, Allah yolunda layiqli tərzdə cihad etdiniz, hətta Pərvərdigarın dəvətini aşkar, vacibatını bəyan, hüdud və hökmlərini bərpa, əhkam qaydalarını nəşr, şəriətinə əməl etdiniz, dinin bərpası yolunda Allahın razılığını qazandınız, qəzavü-qədərinə təslim oldunuz, keçmiş ilahi peyğəmbərləri təsdiq etdiniz.



فَالرَّاغِبُ عَنْكُمْ مَارِقٌ وَاللاّزِمُ لَكُمْ لاَحِقٌ وَالْمُقَصِّرُ فِي حَقِّكُمْ زَاهِقٌ وَالْحَقُّ مَعَكُمْ وَفِيكُمْ وَمِنْكُمْ وَإِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ أَهْلُهُ وَمَعْدِنُهُ وَمِيرَاثُ النُّبُوَّةِ عِنْدَكُمْ وَإِيَابُ الْخَلْقِ إِلَيْكُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ وَفَصْلُ الْخِطَابِ عِنْدَكُمْ وَآيَاتُ اللَّهِ لَدَيْكُمْ وَعَزَائِمُهُ فِيكُمْ وَنُورُهُ وَبُرْهَانُهُ عِنْدَكُمْوَأَمْرُهُ إِلَيْكُمْ مَنْ وَالاكُمْ فَقَدْ وَالَى اللَّهَ وَمَنْ عَادَاكُمْ فَقَدْ عَادَى اللَّهَ وَمَنْ أَحَبَّكُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ وَمَنْ أَبْغَضَكُمْ فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ‏ وَمَنِ اعْتَصَمَ بِكُمْ فَقَدِ اِعْتَصَمَ بِاللَّهِ أَنْتُمُ الصِّرَاطُ الْأَقْوَمُ وَشُهَدَاءُ دَارِ الْفَنَاءِ وَشُفَعَاءُ دَارِ الْبَقَاءِ وَالرَّحْمَةُ الْمَوْصُولَةُ وَالْآيَةُ الْمَخْزُونَةُ وَالْأَمَانَةُ الْمَحْفُوظَةُ وَالْبَابُ الْمُبْتَلَى بِهِ النَّاسُ مَنْ أَتَاكُمْ نَجَا وَمَنْ لَمْ يَأْتِكُمْ هَلَكَ إِلَى اللَّهِ تَدْعُونَ وَعَلَيْهِ تَدُلُّونَ وَبِهِ تُؤْمِنُونَ وَلَهُ تُسَلِّمُونَ وَبِأَمْرِهِ تَعْمَلُونَ وَإِلَى سَبِيلِهِ تُرْشِدُونَ وَبِقَوْلِهِ تَحْكُمُونَ سَعَدَ مَنْ وَالاَكُمْ وَهَلَكَ مَنْ عَادَاكُمْ وَخَابَ مَنْ جَحَدَكُمْ وَضَلَّ مَنْ فَارَقَكُمْ وَفَازَ مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ وَأَمِنَ مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ وَسَلِمَ مَنْ صَدَّقَكُمْ وَهُدِيَ مَنِ اعْتَصَمَ بِكُمْ مَنِ اتَّبَعَكُمْ فَالْجَنَّةُ مَأْوَاهُ وَمَنْ خَالَفَكُمْ فَالنَّارُ مَثْوَاهُ وَمَنْ جَحَدَكُمْ كَافِرٌ وَمَنْ حَارَبَكُمْ مُشْرِكٌ وَمَنْ رَدَّ عَلَيْكُمْ فِي أَسْفَلِ دَرَكٍ مِنَ الْجَحِيمِ



Sizin yolunuzdan dönənlər Allah dinindən çıxmış, sizinlə birgə olanlar haqq dinə qovuşmuş, haqqınızda müqəssir olanlar batil və məhv olmuşlar. Haqq sizinlə, sizin aranızda, sizdən və sizə doğrudur. Haqq əhli və məskəni sizsiniz. Peyğəmbərlik mirası sizin yanınızdadır. Xalqın qayıdış yeri sizə doğrudur. Onların əməllərinin mühasibəsi sizin öhdənizdədir. Haqqı batildən ayıran mizan (son söz) sizdədir. Allahın ay və nişanələri sizin yanınızdadır. İlahi hökmlər (və iradələr) sizdədir. Pərvərdigarın nuru və bürhanı sizin yanınızdadır. İlahi əmr sizə həvalə edilmişdir. Sizə itaət edən, həqiqətən, Allaha itaət, sizinlə düşmənçilik edən, həqiqətən, Allahla düşmənçilik etmişdir. Sizi sevən, həqiqətən, Allahı sevmiş, sizə kin bəsləyən, həqiqətən, Allaha kin bəsləmişdir. Sizə möhkəm sarılan, həqiqətən, Allaha sarılmışdır. Ən möhkəm hidayət yolu yalnız sizsiniz. Fani dünyanın dəlil və höccətləri, axirətin isə şəfaətçilərisiniz. (İlahi bəndələrə) arasıkəsilməz rəhmət, nəfis nişanəsi, qorunmuş yeganə əmanəti, xalqın imtahan olunduğu qapı yalnız sizsiniz. Sizə tərəf gələn nicat tapmış, sizdən üz çevirən isə həlak olmuşdur. Siz yalnız Allaha doğru dəvət edir, xalqı Onun yoluna hidayət edirsiniz. Yalnız Allaha iman gətirir, Ona təslim olur, əmrini yerinə yetirir, (xalqı) Onun haqq yoluna çatdırır və xalq arasında Onun kəlamı ilə hökm edirsiniz. Sizin vilayətinizi qəbul edən səadətə yetmiş, sizinlə ədavət edən həlak olmuş, sizi inkar edən məyus və naümid olmuş, sizdən uzaqlaşan zəlalətə uğramış, sizə sığınan muradına çatmış, sizə pənah gətirən əmin-amanlıq tapmış, sizin mənsəbinizi təsdiq edən nicat tapmış, sizə sarılan doğru yola yönəlmişdir. Sizə tabe olanın yeri əbədi behişt, sizinlə müxalifət edənin yeri isə cəhənnəmdir. Sizi inkar edən kafir, sizinlə müharibə edən müşrikdir. (İmamətinizi qəbul etməyib) hökmlərinizi rədd edənin yeri cəhənnəmin ən aşağı təbəqəsindədir.



أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا سَابِقٌ لَكُمْ فِيمَا مَضَى وَجَارٍ لَكُمْ فِيمَا بَقِيَ وَأَنَّ أَرْوَاحَكُمْ وَنُورَكُمْ وَطِينَتَكُمْ وَاحِدَةٌ طَابَتْ وَطَهُرَتْ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ خَلَقَكُمُ اللَّهُ أَنْوَاراً فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِينَ حَتَّى مَنَّ عَلَيْنَا بِكُمْ فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَجَعَلَ صَلَواتَنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلايَتِكُمْ طِيباً لِخَلْقِنَا وَطَهَارَةً لِأَنْفُسِنَا وَتَزْكِيَةً لَنَا وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا فَكُنَّا عِنْدَهُ مُسَلِّمِينَ بِفَضْلِكُمْ وَمَعْرُوفِينَ بِتَصْدِيقِنَا إِيَّاكُمْ فَبَلَغَ اللَّهُ بِكُمْ أَشْرَفَ مَحَلِّ الْمُكَرَّمِينَ وَأَعْلَى مَنَازِلِ الْمُقَرَّبِينَ وَأَرْفَعَ دَرَجَاتِ الْمُرْسَلِينَ حَيْثُ لاَ يَلْحَقُهُ لاَحِقٌ وَلاَ يَفُوقُهُ فَائِقٌ وَلاَ يَسْبِقُهُ سَابِقٌ وَلاَ يَطْمَعُ فِي إِدْرَاكِهِ طَامِعٌ



حَتَّى لاَ يَبْقَى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلاَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلاَ صِدِّيقٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَلاَ عَالِمٌ وَلاَ جَاهِلٌ وَلاَ دَنِيٌّ وَلاَ فَاضِلٌ وَلاَ مُؤْمِنٌ صَالِحٌ وَلاَ فَاجِرٌ طَالِحٌ وَلاَ جَبَّارٌ عَنِيدٌ وَلاَ شَيْطَانٌ مَرِيدٌ وَلاَ خَلْقٌ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ شَهِيدٌ إِلاّ عَرَّفَهُمْ جَلالَةَ أَمْرِكُمْ وَعِظَمَ خَطَرِكُمْ وَكِبَرَ شَأْنِكُمْ وَتَمَامَ نُورِكُمْ وَصِدْقَ مَقَاعِدِكُمْ وَثَبَاتَ مَقَامِكُمْ وَشَرَفَ مَحَلِّكُمْ وَمَنْزِلَتِكُمْ عِنْدَهُ وَكَرَامَتَكُمْ عَلَيْهِ وَخَاصَّتَكُمْ لَدَيْهِ وَقُرْبَ مَنْزِلَتِكُمْ مِنْهُ



Şəhadət verirəm ki, bu məqam və fəzilətlər keçmişdə sizdə olmuş, gələcəkdə də olacaqdır. Həqiqətən, sizin ruhlarınız, nurunuz və fitrətiniz vahid, pak-pakizə, təmiz və bir-birinin eynidir. Allah sizi parlaq nur xəlq etmişdir. Sonra Öz ərşi-əlası ətrafında dövr edən halda yerləşdirmişdir. Nəhayət, sizin vücudunuzla bizə minnət və haqq qoymuşdur. Allah sizi Öz adının zikr edilib ucaldılmasına izn verdiyi evlərdə yerləşdirmişdir. Allah sizə salavat göndərməyimizi və bizə məxsus etdiyi imamət və vilayət nemətini xilqətimizin paklığı, vicdanımızın saflığı, nəfslərimizin təmizliyi, pakizəlik nişanəsi və günahlarımızın kəffarəsi olaraq təyin etmişdir. Beləliklə, biz Allah dərgahında sizin fəzilətləri etiraf edib (imamətinizi) təsdiq etməyimizlə tanındıq. Allah sizi kəramət sahiblərinin ən şərəfli məqamlarına, “müqərrəb”lərin ən uca mənzilətlərinə və mürsəllərin ən yüksək dərəcələrinə çatdırdı. Hansı ki, (sizdən başqa) heç kəs həmin məqama çata bilməyəcək, oradan yüksək dərəcəyə yüksəlməyəcəkdir. Heç bir qabaqcıl və rəhbər o mənzilətə yetməyəcək və yüksəliş arzusunu edənlər də sizin məqamlarınıza tamah belə etməyəcəklər.



Nəhayət, hər bir müqərrəb mələk, mürsəl nəbi, siddiq və şəhid, alim və cahil, rəzil və fazil, saleh mömin, bədbəxt günahkar, inadkar mütəkəbbir, xəbis şeytan və bu minvalla heç kəs müstəsna olmadan məxluqata sizin əmrinizin böyüklüyünü, qədr və ehtiramınızın əzəmətini, şəninizin ucalığını, nurunuzun tamamiyyətini, mənzilətinizin doğruluğunu, məqamınızın sabitliyini, Allah yanındakı dərəcə və rütbənizin şərafətini, Ona əziz və məxsus olub dərgahına müqərrəb və yaxın olmağınızı Allah-Taala aşkar edib tanıtdırdı.



بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي وَأَهْلِي وَمَالِي وَأُسْرَتِي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي مُؤْمِنٌ بِكُمْ وَبِمَا آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرٌ بِعَدُوِّكُمْ وَبِمَا كَفَرْتُمْ بِهِ مُسْتَبْصِرٌ بِشَأْنِكُم وَبِضَلالَةِ مَنْ خَالَفَكُمْ مُوَالٍ لَكُمْ وَلِأَوْلِيَائِكُمْ مُبْغِضٌ لِأَعْدَائِكُمْ وَمُعَادٍ لَهُمْ سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ مُحَقِّقٌ لِمَا حَقَّقْتُمْ مُبْطِلٌ لِمَا أَبْطَلْتُمْ مُطِيعٌ لَكُمْ عَارِفٌ بِحَقِّكُمْ مُقِرٌّ بِفَضْلِكُمْ مُحْتَمِلٌ لِعِلْمِكُمْ مُحْتَجِبٌ بِذِمَّتِكُمْ مُعْتَرِفٌ بِكُمْ مُؤْمِنٌ بِإِيَابِكُمْ مُصَدِّقٌ بِرَجْعَتِكُمْ مُنْتَظِرٌ لِأَمْرِكُمْ مُرْتَقِبٌ لِدَوْلَتِكُمْ آخِذٌ بِقَوْلِكُمْ عَامِلٌ بِأَمْرِكُمْ مُسْتَجِيرٌ بِكُمْ زَائِرٌ لَكُمْ لائِذٌ عَائِذٌ بِقُبُورِكُمْ مُسْتَشْفِعٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِكُمْ وَمُتَقَرِّبٌ بِكُمْ إِلَيْهِ وَمُقَدِّمُكُمْ أَمَامَ طَلِبَتِي وَحَوَائِجِي وَإِرَادَتِي فِي كُلِّ أَحْوَالِي وَأُمُورِي مُؤْمِنٌ بِسِرِّكُمْ وَعَلانِيَتِكُمْ وَشَاهِدِكُمْ وَغَائِبِكُمْ وَأَوَّلِكُمْ وَآخِرِكُمْ وَمُفَوِّضٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَيْكُمْ وَمُسَلِّمٌ فِيهِ مَعَكُمْ وَقَلْبِي لَكُمْ مُسَلِّمٌ وَرَأْيِي لَكُمْ تَبَعٌ وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ



حَتَّى يُحْيِيَ اللَّهُ تَعَالَى دِينَهُ بِكُمْ وَيَرُدَّكُمْ فِي أَيَّامِهِ وَيُظْهِرَكُمْ لِعَدْلِهِ وَيُمَكِّنَكُمْ فِي أَرْضِهِ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لا مَعَ غَيْرِكُمْ آمَنْتُ بِكُمْ وَتَوَلَّيْتُ آخِرَكُمْ بِمَا تَوَلَّيْتُ بِهِ أَوَّلَكُمْ وَبَرِئْتُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَعْدَائِكُمْ وَمِنَ الْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَالشَّيَاطِينِ وَحِزْبِهِمُ الظَّالِمِينَ لَكُمْ اَلْجَاحِدِينَ لِحَقِّكُمْ وَالْمَارِقِينَ مِنْ وِلايَتِكُمْ وَالْغَاصِبِينَ لِإِرْثِكُمْ الشَّاكِّينَ فِيكُمْ الْمُنْحَرِفِينَ عَنْكُمْ وَمِنْ كُلِّ وَلِيجَةٍ دُونَكُمْ وَكُلِّ مُطَاعٍ سِوَاكُمْ وَمِنَ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ



فَثَبَّتَنِيَ اللَّهُ أَبَداً مَا حَيِيتُ عَلَى مُوَالاَتِكُمْ وَمَحَبَّتِكُمْ وَدِينِكُمْ وَوَفَّقَنِي لِطَاعَتِكُمْ وَرَزَقَنِي شَفَاعَتَكُمْ وَجَعَلَنِي مِنْ خِيَارِ مَوَالِيكُمْ اَلتَّابِعِينَ لِمَا دَعَوْتُمْ إِلَيْهِ وَجَعَلَنِي مِمَّنْ يَقْتَصُّ آثَارَكُمْ وَيَسْلُكُ سَبِيلَكُمْ وَيَهْتَدِي بِهُدَاكُمْ وَيُحْشَرُ فِي زُمْرَتِكُمْ وَيَكِرُّ فِي رَجْعَتِكُمْ وَيُمَلَّكُ فِي دَوْلَتِكُمْ وَيُشَرَّفُ فِي عَافِيَتِكُمْ وَيُمَكَّنُ فِي أَيَّامِكُمْ وَتَقِرُّ عَيْنُهُ غَداً بِرُؤْيَتِكُمْ



(Ey məsum imamlar!) Ata-anam, ailəm, malım və qohum-əqrəbam sizə fəda olsun! Allahı və sizi şahid tuturam ki, sizin özünüzə və imanlı olduğunuz hər bir şeyə iman gətirmişəm. Sizin düşmənlərinizi və inkar etdiyiniz hər bir şeyi inkar edir, şəninizin cəlalətindən və müxaliflərinizin zəlalətindən agaham. Sizə və dostlarınıza məhəbbət bəsləyir, düşmənlərinizlə ədavətli və düşmənəm. Sizinlə sülh edənlə sülhdə, döyüşənlə döyüşdəyəm. Sizin haqq bildiyinizi haqq bilir, batil bildiyinizi isə batil bilirəm. Sizə itaət edir, haqqınızı tanıyıram. Fəzilətlərinizi iqrar edib elminizi haqq bilirəm. (Vilayətinizə sığınııb) himayəniz altında durur, haqq olduğunuza, sizin yenidən (yerə) dönüşünüzə inanır, “rəcət”inizi təsdiq edir, əmrinizin (zühurun) intizarını çəkir, dövlətinizin intizarındayam. Kəlamınızı qəbul edir, əmrinizin icraçısıyam. Sizə pənah gətirir, ziyarətinizə tələsir, pak məzarınıza sığınır, əziz və böyük Allahın yanında sizi şəfaətçi bilirəm, sizin tabeliyinizdə Allahın dərgahına yaxınlaşıram. Bütün işlərdə və halətlərdə, öz istəklərim, hacətlərim və arzularımda (və onların Allah yanında qəbulu üçün) sizi irəli salıb vasitə seçirəm. Sizin sirrinizə və aşkarınıza, hazırınıza və qaibinizə, əvvəlincinizə və axırıncınıza iman gətirmişəm. Bütün bu məsələlərdə işlərimi sizə həvalə edir, sizinlə birlikdə (Allahın əmrinə) tabeyəm. Qəlbim sizə təslim, nəzər və əqidəm sizə tabedir. Sizin köməyinizə hazıram. Təki Allah-Taala Öz dinini sizin (vilayət və hökumət) vasitənizlə ehya etsin, o müqəddəs günlərdə sizi yenidən həyata qaytarsın, Öz ədalətini icra etsin, yer üzündə sizə güc verib iqtidara yetirsin. Mən (hər zaman) sizinlə olmuş və sizinlə olacağam, sizdən qeyrisi ilə (düşmənlərinizlə) yox! Sizə iman gətirmiş, sonuncunuzun vilayətini əvvəlincinizin vilayəti kimi qəbul etmişəm. Əziz və böyük Allaha üz tutaraq düşmənlərinizə, ”cibt” bütünə və tağuta, şeytanlara və onların sizə zülm edən dəstəsinə, haqqınızı inkar edənlərə, vilayətinizdən çıxanlara, irsinizi qəsb edənlərə, imamətinizdə şəkk edənlərə, itaətinizdən yayınanlara, sizdən qeyrisinə etimad edib arxalananların hamısına, sizdən başqa itaət olunan hər bir kəsə və (xalqı) cəhənnəm oduna sövq edən rəhbərlərə nifrətimi bildirirəm.



Nə qədər ki, sağam, Allah məni sizin vilayət, dostluq və dininizdə sabitqədəm, məni (bu dünyada) sizin əməllərinizi davam etdirməyə müvəffəq etsin, (axirətdə) şəfaətinizdən bəhrələndirsin. Məni sizin dəvət etdiklərinizə tabe olan şiələrinizin ən yaxşısından qərar versin! Allah məni sizin əsər və hədislərinizi nəql edən, yolunuzu gedən, rəhbərliyinizlə hidayət olunan, (qiyamət günü) sizin zümrənizlə məhşur olan, “rəcət”inizdə (dünyaya) qayıdan, dövlətinizdə qüdrətə yetən, asayişinizdə şərəf tapan, dövrünüzdə iqtidara çatan və sabah (məhşər günü) sizi görməklə gözləri işıqlanan (mömin) bəndələrdən qərar versin!



بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي وَنَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي مَنْ أَرَادَ اللَّهَ بَدَأَ بِكُمْ وَمَنْ وَحَّدَهُ قَبِلَ عَنْكُمْ وَمَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّهَ بِكُمْ مَوَالِيَّ لاَ أُحْصِي ثَنَاءَكُمْ وَلاَ أَبْلُغُ مِنَ الْمَدْحِ كُنْهَكُمْ وَمِنَ الْوَصْفِ قَدْرَكُمْ وَأَنْتُمْ نُورُ الْأَخْيَارِ وَهُدَاةُ الْأَبْرَارِ وَحُجَجُ الْجَبَّارِ بِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَبِكُمْ يَخْتِمُ وَبِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَبِكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلاّ بِإِذْنِهِ وَبِكُمْ يُنَفِّسُ الْهَمَّ وَيَكْشِفُ الضُّرَّ وَعِنْدَكُمْ مَا نَزَلَتْ بِهِ رُسُلُهُ وَهَبَطَتْ بِهِ مَلائِكَتُهُ وَإِلَى جَدِّكُمْ بُعِثَ الرُّوحُ الْأَمِينُ آتَاكُمُ اللَّهُ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ طَأْطَأَ كُلُّ شَرِيفٍ لِشَرَفِكُمْ وَبَخَعَ كُلُّ مُتَكَبِّرٍ لِطَاعَتِكُمْ وَخَضَعَ كُلُّ جَبَّارٍ لِفَضْلِكُمْ وَذَلَّ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لَكُمْ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِكُمْ وَفَازَ الْفَائِزُونَ بِوِلاَيَتِكُمْ بِكُمْ يُسْلَكُ إِلَى الرِّضْوَانِ وَعَلَى مَنْ جَحَدَ وِلاَيَتَكُمْ غَضَبُ الرَّحْمَنِ



Ata-anam, canım, ailəm və malım sizə fəda olsun! Allahı (tanımaq) istəyən sizdən başlamalıdır. Allahın vahidliyinə iman gətirərən sizdən təlim almış, Allaha yaxın olmaq istəyən sizə üz tutmaqla (o məqama) nail olmuşdur. Ey mənim sərvərlərim! Mən sizin tərifinizi sayıb qurtara bilmər, həqiqətinizi (kamil) mədh və sitayiş edə bilmər, qədir-mənzilətinizi (kamil) vəsf edə bilmərəm. Siz yaxşıların nuru, xeyirxahların hidayətçiləri, cəbbar Allahın “dəlil”lərisiniz. Allah (xilqət aləmini) sizinlə başlmış, sizinlə də sona yetirəcək. Sizin varlığınız sayəsində yağış yağdırır. Onun izn verdiyi müstəsna halları çıxmaqla, səmanı yerə tökülməkdən qoruyub-saxlayır. Sizin bərəkətinizlə qəm-qüssəni aradan aparır, bəlaları (xalqdan) uzaqlaşdırır. Mələklərin gətirdikləri və Allah rəsullarına nazil edilənlər (müqəddəs kitablar, ilahi elmlər) sizin yanınızdadır. Ruhul-Əmin (Cəbrail) cəddinizə göndərildi. Allah-Taala aləmlərdə heç bir kəsə bəxş etmədiyini (ilahi məqam və fəzilətləri) sizə əta etmiş, hər bir şərif insan sizin şərəfiniz qarşısında baş əymiş, hər bir mütəkəbbir (insan) itaətinizə təslim olmuş, hər cabbar (zülmkar) sizin fəzilətiniz müqabilində əyilmişdir. Bütün məxluqat sizin önünüzdə zəlil və həqir, yer üzü sizin nurunuzla işıqlıdır. Xoşbəxt insanlar sizin vilayətinizlə səadətə çatmışlar. Allahın razılığı və behiştin yolu yalnız sizə itaət etməkdədir. Sizin vilayətinizi inkar edən rəhman Allahın qəzəbinə gələr.



بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي وَنَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي ذِكْرُكُمْ فِي الذَّاكِرِينَ وَأَسْمَاؤُكُمْ فِي الْأَسْمَاءِ وَأَجْسَادُكُمْ فِي الْأَجْسَادِ وَأَرْوَاحُكُمْ فِي الْأَرْوَاحِ وَأَنْفُسُكُمْ فِي النُّفُوسِ وَآثَارُكُمْ فِي الْآثَارِ وَقُبُورُكُمْ فِي الْقُبُورِ فَمَا أَحْلَى أَسْمَاءَكُمْ وَأَكْرَمَ أَنْفُسَكُمْ وَأَعْظَمَ شَأْنَكُمْ وَأَجَلَّ خَطَرَكُمْ وَأَوْفَى عَهْدَكُمْ وَأَصْدَقَ وَعْدَكُمْ كَلامُكُمْ نُورٌ وَأَمْرُكُمْ رُشْدٌ وَوَصِيَّتُكُمُ التَّقْوَى وَفِعْلُكُمُ الْخَيْرُ وَعَادَتُكُمُ الْإِحْسَانُ وَسَجِيَّتُكُمُ الْكَرَمُ وَشَأْنُكُمُ الْحَقُّ وَالصِّدْقُ وَالرِّفْقُ وَقَوْلُكُمْ حُكْمٌ وَحَتْمٌ وَرَأْيُكُمْ عِلْمٌ وَحِلْمٌ وَحَزْمٌ إِنْ ذُكِرَ الْخَيْرُ كُنْتُمْ أَوَّلَهُ وَأَصْلَهُ وَفَرْعَهُ وَمَعْدِنَهُ وَمَأْوَاهُ وَمُنْتَهَاهُ



بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي وَنَفْسِي كَيْفَ أَصِفُ حُسْنَ ثَنَائِكُمْ وَأُحْصِي جَمِيلَ بَلائِكُمْ وَبِكُمْ أَخْرَجَنَا اللَّهُ مِنَ الذُّلِّ وَفَرَّجَ عَنَّا غَمَرَاتِ الْكُرُوبِ وَأَنْقَذَنَا مِنْ شَفَا جُرُفِ الْهَلَكَاتِ وَمِنَ النَّارِ



بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي وَنَفْسِي بِمُوَالاتِكُمْ عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دِينِنَا وَأَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِنْ دُنْيَانَا وَبِمُوَالاتِكُمْ تَمَّتِ الْكَلِمَةُ وَعَظُمَتِ النِّعْمَةُ وَائْتَلَفَتِ الْفُرْقَةُ وَبِمُوَالاتِكُمْ تُقْبَلُ الطَّاعَةُ الْمُفْتَرَضَةُ وَلَكُمُ الْمَوَدَّةُ الْوَاجِبَةُ وَالدَّرَجَاتُ الرَّفِيعَةُ وَالْمَقَامُ الْمَحْمُودُ وَالْمَكَانُ الْمَعْلُومُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْجَاهُ الْعَظِيمُ وَالشَّأْنُ الْكَبِيرُ وَالشَّفَاعَةُ الْمَقْبُولَةُ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ



Ata-anam, canım, ailəm və malım sizə qurban olsun! (Zahirdə) sizin yad və xatirələriniz zikr edənlərin dilində, adlarınız başqalarının adları sırasında, pak cəsədləriniz digər cəsədlərin yanında, pakizə ruhlarınız ruhlar içində, müqəddəs nəfsləriniz nəfslər zümrəsində, vücudunuzun əsərləri (əməl və danışıqlarınız) əsərlər sırasında, pak qəbirləriniz digər qəbirlərin kənarındadır. (Lakin başqalarından fərqli olaraq) sizin adlarınız necə də şirin, nəfsləriniz necə də kəramətli, məqamınız nə qədər böyük, qədir və mənzilətiniz nə qədər əzəmətli, əhd-peymanınız necə də vəfalı, vəd və sözləriniz necə də doğru və haqdır! Kəlamınız nur, əmriniz hidayət, tövsiyəniz təqva, işiniz xeyir, adətiniz yaxşılıq, səciyyəniz bəxşiş, məqamınız haqq, sədaqət və dostluq, kəlamınız hökm və qəti, rəy və nəzəriniz elm, helm və uzaqgörənlikdir. Əgər xeyir və yaxşılıqdan danışılarsa, xeyrin başlanğıcı, kökü, şaxəsi, mənbəyi, mənzilgahı və məqsədi sizsiniz.



Ata-anam, canım sizə fəda olsun! Sizin vəsfəgəlməz mədhinizin hüsnünü necə vəsf edim?! Sayagəlməz yaxşılıqlarınızın gözəlliklərini necə sadalayım?! Halbuki Allah-Taala bizi, yalnız sizin vasitənizlə zillətdən çıxarmış, böyük qəm-qüssə və kədərlərdən xilas etmiş, fəlakət uçurumları və cəhənnəm odundan nicat vermişdir.



Ata-anam, canım sizə fəda olsun! Allah yalnız sizin vilayət və imamətinizlə dinin nişanələrini bizə öyrətdi. Dünyanın fəsad və pozğunluqlarını islah etdi. Yalnız sizin imamət və dostluğunuzla tövhid şüarı kamilləşdi, ilahi nemətlər tamamlandı, ümmətin təfriqə və ayrılıqları ülfət və birliyə çevrildi. İmamət və sevginizlə Rəbbin dərgahında xalqın vacib itaətləri qəbul olundu. Allah tərəfindən vacib edilmiş dostluq və məhəbbət, ali dərəcə, bəyənilmiş (uca şəfaət) məqam, uca və əzəmətli Allahın yanında məlum olan mənzilət və məqam, böyük izzət və cah-cəlal, əzəmətli şan-şövkət və məqbul şəfaət dərəcələri yalnız sizə məxsusdur. Ey Rəbbimiz, Sənin nazil etdiklərinə iman gətirdik və Rəsuluna itaət etdik! Elə isə bizi şahidlər sırasında qeydə al.



رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً يَا وَلِيَّ اللَّهِ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذُنُوبا ً لاَ يَأْتِي عَلَيْهَا إِلاَّ رِضَاكُمْ فَبِحَقِّ مَنِ ائْتَمَنَكُمْ عَلَى سِرِّهِ وَاسْتَرْعَاكُمْ أَمْرَ خَلْقِهِ وَقَرَنَ طَاعَتَكُمْ بِطَاعَتِهِ لَمَّا اسْتَوْهَبْتُمْ ذُنُوبِي وَكُنْتُمْ شُفَعَائِي فَإِنِّي لَكُمْ مُطِيعٌ مَنْ أَطَاعَكُمْ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَاكُمْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَحَبَّكُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ وَمَنْ أَبْغَضَكُمْ فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ



Ey Rəbbimiz, bizi doğru yola yönəltdikdən sonra ürəklərimizi azğınlığa salma! Öz yanından bizə mərhəmət bəxş et. Çünki Sən çox-çox bəxşiş edənsən! Pak və pakizədir bizim Rəbbimiz! Həqiqətən, Rəbbimizin vədinə mütləq vəfa ediləcəkdir. Ey Allahın vəlisi (övliyaları), həqiqətən, mənimlə əziz və böyük Allahın arasında elə günahlar var ki, onları yalnız sizin razılıq və şəfaətiniz məhv edə bilər. And verirəm sizə Öz sirrinə əmanətdar seçən, xalqın hidayətini sizə həvalə edən və itaətinizdə olmağı Özünə itaət kimi qiymətləndirən Pərvərdigarın haqqını! Mənim günahlarımın bağışlanmasını istəyib Allah yanında şəfaətçim olasınız! Belə ki, mən həqiqətən, yalnız sizin əmrinizə tabeyəm. Sizə itaət edən, şübhəsiz, Allaha itaət etmiş, sizin əmrinizdən çıxan, şübhəsiz, Allahın əmrindən çıxmış, sizə məhəbbət bəsləyən, şübhəsiz, Allaha məhəbbət bəsləmiş, sizə kin-küdurət saxlayan, şübhəsiz, Allaha kin-küdurət saxlamışdır.



اللَّهُمَّ إِنِّي لَوْ وَجَدْتُ شُفَعَاءَ أَقْرَبَ إِلَيْكَ مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْأَخْيَارِ اَلْأَئِمَّةِ الْأَبْرَارِ لَجَعَلْتُهُمْ شُفَعَائِي فَبِحَقِّهِمُ الَّذِي أَوْجَبْتَ لَهُمْ عَلَيْكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُدْخِلَنِي فِي جُمْلَةِ الْعَارِفِينَ بِهِمْ وَبِحَقِّهِمْ وَفِي زُمْرَةِ الْمَرْحُومِينَ بِشَفَاعَتِهِمْ إِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ



İlahi! Əgər mən Sənin dərgahına Mühəmməd və onun ən yaxşı, seçilmiş və xeyirxah, məsum imamlar olan Əhli-beytindən yaxın və əziz olan şəfaət sahibləri tanısaydım, onları öz şəfaətçilərim seçərdim. Elə isə, ilahi, Sənə and verirəm onların barəsində Özünə vacib etdiyin haqqı! Səndən, məni onların məqamını və imamət haqqını kamil şəkildə dərk edənlərin, onların şəfaətləri sayəsində Sənin rəhmət və mərhəmətində yerləşənlərin cərgəsinə daxil etməyini istəyirəm. Çünki Sən rəhm edənlərin ən rəhimlisi və ən mehribanısan! Allahın salam və salavatı Mühəmmədə və onun pak Əhli-beytinə olsun, onlara Öz kamil və saysız salamlarını yetirsin! Allah (Onun bəxşiş və himayəsi) bizə kifayətdir. O necə də gözəl vəkildir!



Tərcümə etdi: Rza Şükürlü