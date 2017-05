Şəbaniyyə münacatı

Ərəbcə

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اسْمَعْ دُعَائِي إِذَا دَعَوْتُكَ وَ اسْمَعْ نِدَائِي إِذَا نَادَيْتُكَ وَ أَقْبِلْ عَلَيَّ إِذَا نَاجَيْتُكَ فَقَدْ هَرَبْتُ إِلَيْكَ وَ وَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ مُسْتَكِينا لَكَ مُتَضَرِّعا إِلَيْكَ رَاجِيا لِمَا لَدَيْكَ ثَوَابِي وَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَ تَخْبُرُ حَاجَتِي وَ تَعْرِفُ ضَمِيرِي وَ لا يَخْفَى عَلَيْكَ أَمْرُ مُنْقَلَبِي وَ مَثْوَايَ وَ مَا أُرِيدُ أَنْ أُبْدِئَ بِهِ مِنْ مَنْطِقِي وَ أَتَفَوَّهَ بِهِ مِنْ طَلِبَتِي وَ أَرْجُوهُ لِعَاقِبَتِي وَ قَدْ جَرَتْ مَقَادِيرُكَ عَلَيَّ يَا سَيِّدِي فِيمَا يَكُونُ مِنِّي إِلَى آخِرِ عُمْرِي مِنْ سَرِيرَتِي وَ عَلانِيَتِي وَ بِيَدِكَ لا بِيَدِ غَيْرِكَ زِيَادَتِي وَ نَقْصِي وَ نَفْعِي وَ ضَرِّي إِلَهِي إِنْ حَرَمْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْزُقُنِي وَ إِنْ خَذَلْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُنِي إِلَهِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَ حُلُولِ سَخَطِكَ إِلَهِي إِنْ كُنْتُ غَيْرَ مُسْتَأْهِلٍ لِرَحْمَتِكَ فَأَنْتَ أَهْلٌ أَنْ تَجُودَ عَلَيَّ بِفَضْلِ سَعَتِكَ إِلَهِي كَأَنِّي بِنَفْسِي وَاقِفَةٌ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ قَدْ أَظَلَّهَا حُسْنُ تَوَكُّلِي عَلَيْكَ فَقُلْتَ ‏[فَفَعَلْتَ] مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَ تَغَمَّدْتَنِي بِعَفْوِكَ إِلَهِي إِنْ عَفَوْتَ فَمَنْ أَوْلَى مِنْكَ بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ دَنَا أَجَلِي وَ لَمْ يُدْنِنِي [يَدْنُ]‏ مِنْكَ عَمَلِي فَقَدْ جَعَلْتُ الْإِقْرَارَ بِالذَّنْبِ إِلَيْكَ وَسِيلَتِي إِلَهِي قَدْ جُرْتُ عَلَى نَفْسِي فِي النَّظَرِ لَهَا فَلَهَا الْوَيْلُ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَهَا إِلَهِي لَمْ يَزَلْ بِرُّكَ عَلَيَّ أَيَّامَ حَيَاتِي فَلا تَقْطَعْ بِرَّكَ عَنِّي فِي مَمَاتِي إِلَهِي كَيْفَ آيَسُ مِنْ حُسْنِ نَظَرِكَ لِي بَعْدَ مَمَاتِي وَ أَنْتَ لَمْ تُوَلِّنِي [تُولِنِي‏] إِلا الْجَمِيلَ فِي حَيَاتِي إِلَهِي تَوَلَّ مِنْ أَمْرِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَ عُدْ عَلَيَّ بِفَضْلِكَ عَلَى مُذْنِبٍ قَدْ غَمَرَهُ جَهْلُهُ إِلَهِي قَدْ سَتَرْتَ عَلَيَّ ذُنُوبا فِي الدُّنْيَا وَ أَنَا أَحْوَجُ إِلَى سَتْرِهَا عَلَيَّ مِنْكَ فِي الْأُخْرَى [إِلَهِي قَدْ أَحْسَنْتَ إِلَيَ]‏ إِذْ لَمْ تُظْهِرْهَا لِأَحَدٍ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ فَلا تَفْضَحْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ إِلَهِي جُودُكَ بَسَطَ أَمَلِي وَ عَفْوُكَ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِي إِلَهِي فَسُرَّنِي بِلِقَائِكَ يَوْمَ تَقْضِي فِيهِ بَيْنَ عِبَادِكَ إِلَهِي اعْتِذَارِي إِلَيْكَ اعْتِذَارُ مَنْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ قَبُولِ عُذْرِهِ فَاقْبَلْ عُذْرِي يَا أَكْرَمَ مَنِ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُسِيئُونَ إِلَهِي لا تَرُدَّ حَاجَتِي وَ لا تُخَيِّبْ طَمَعِي وَ لا تَقْطَعْ مِنْكَ رَجَائِي وَ أَمَلِي إِلَهِي لَوْ أَرَدْتَ هَوَانِي لَمْ تَهْدِنِي وَ لَوْ أَرَدْتَ فَضِيحَتِي لَمْ تُعَافِنِي إِلَهِي مَا أَظُنُّكَ تَرُدُّنِي فِي حَاجَةٍ قَدْ أَفْنَيْتُ عُمُرِي فِي طَلَبِهَا مِنْكَ إِلَهِي فَلَكَ الْحَمْدُ أَبَدا أَبَدا دَائِما سَرْمَدا يَزِيدُ وَ لا يَبِيدُ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى إِلَهِي إِنْ أَخَذْتَنِي بِجُرْمِي أَخَذْتُكَ بِعَفْوِكَ وَ إِنْ أَخَذْتَنِي بِذُنُوبِي أَخَذْتُكَ بِمَغْفِرَتِكَ وَ إِنْ أَدْخَلْتَنِي النَّارَ أَعْلَمْتُ أَهْلَهَا أَنِّي أُحِبُّكَ إِلَهِي إِنْ كَانَ صَغُرَ فِي جَنْبِ طَاعَتِكَ عَمَلِي فَقَدْ كَبُرَ فِي جَنْبِ رَجَائِكَ أَمَلِي إِلَهِي كَيْفَ أَنْقَلِبُ مِنْ عِنْدِكَ بِالْخَيْبَةِ مَحْرُوما وَ قَدْ كَانَ حُسْنُ ظَنِّي بِجُودِكَ أَنْ تَقْلِبَنِي بِالنَّجَاةِ مَرْحُوما إِلَهِي وَ قَدْ أَفْنَيْتُ عُمُرِي فِي شِرَّةِ السَّهْوِ عَنْكَ وَ أَبْلَيْتُ شَبَابِي فِي سَكْرَةِ التَّبَاعُدِ مِنْكَ إِلَهِي فَلَمْ أَسْتَيْقِظْ أَيَّامَ اغْتِرَارِي بِكَ وَ رُكُونِي إِلَى سَبِيلِ سَخَطِكَ إِلَهِي وَ أَنَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْكَ مُتَوَسِّلٌ بِكَرَمِكَ إِلَيْكَ إِلَهِي أَنَا عَبْدٌ أَتَنَصَّلُ إِلَيْكَ مِمَّا كُنْتُ أُوَاجِهُكَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ اسْتِحْيَائِي مِنْ نَظَرِكَ وَ أَطْلُبُ الْعَفْوَ مِنْكَ إِذِ الْعَفْوُ نَعْتٌ لِكَرَمِكَ إِلَهِي لَمْ يَكُنْ لِي حَوْلٌ فَأَنْتَقِلَ بِهِ عَنْ مَعْصِيَتِكَ إِلا فِي وَقْتٍ أَيْقَظْتَنِي لِمَحَبَّتِكَ وَ كَمَا أَرَدْتَ أَنْ أَكُونَ كُنْتُ فَشَكَرْتُكَ بِإِدْخَالِي فِي كَرَمِكَ وَ لِتَطْهِيرِ قَلْبِي مِنْ أَوْسَاخِ الْغَفْلَةِ عَنْكَ إِلَهِي انْظُرْ إِلَيَّ نَظَرَ مَنْ نَادَيْتَهُ فَأَجَابَكَ وَ اسْتَعْمَلْتَهُ بِمَعُونَتِكَ فَأَطَاعَكَ يَا قَرِيبا لا يَبْعُدُ عَنِ الْمُغْتَرِّ بِهِ وَ يَا جَوَادا لا يَبْخَلُ عَمَّنْ رَجَا ثَوَابَهُ إِلَهِي هَبْ لِي قَلْبا يُدْنِيهِ مِنْكَ شَوْقُهُ وَ لِسَانا يُرْفَعُ إِلَيْكَ صِدْقُهُ وَ نَظَرا يُقَرِّبُهُ مِنْكَ حَقُّهُ إِلَهِي اِنَّ مَنْ تَعَرَّفَ بِكَ غَيْرُ مَجْهُولٍ وَ مَنْ لاذَ بِكَ غَيْرُ مَخْذُولٍ وَ مَنْ أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ غَيْرُ مَمْلُوكٍ [مَمْلُولٍ‏] إِلَهِي اِنَّ مَنِ انْتَهَجَ بِكَ لَمُسْتَنِيرٌ وَ اِنَّ مَنِ اعْتَصَمَ بِكَ لَمُسْتَجِيرٌ وَ قَدْ لُذْتُ بِكَ يَا إِلَهِي فَلا تُخَيِّبْ ظَنِّي مِنْ رَحْمَتِكَ وَ لا تَحْجُبْنِي عَنْ رَأْفَتِكَ إِلَهِي أَقِمْنِي فِي أَهْلِ وَلايَتِكَ مُقَامَ مَنْ رَجَا الزِّيَادَةَ مِنْ مَحَبَّتِكَ إِلَهِي وَ أَلْهِمْنِي وَلَها بِذِكْرِكَ إِلَى ذِكْرِكَ وَ هِمَّتِي فِي رَوْحِ نَجَاحِ أَسْمَائِكَ وَ مَحَلِّ قُدْسِكَ إِلَهِي بِكَ عَلَيْكَ إِلا أَلْحَقْتَنِي بِمَحَلِّ أَهْلِ طَاعَتِكَ وَ الْمَثْوَى الصَّالِحِ مِنْ مَرْضَاتِكَ فَإِنِّي لا أَقْدِرُ لِنَفْسِي دَفْعا وَ لا أَمْلِكُ لَهَا نَفْعا إِلَهِي أَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الْمُذْنِبُ وَ مَمْلُوكُكَ الْمُنِيبُ [الْمَعِيبُ‏] فَلا تَجْعَلْنِي مِمَّنْ صَرَفْتَ عَنْهُ وَجْهَكَ وَ حَجَبَهُ سَهْوُهُ عَنْ عَفْوِكَ إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَ الانْقِطَاعِ إِلَيْكَ وَ أَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَخْرِقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَى مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَ تَصِيرَ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ إِلَهِي وَ اجْعَلْنِي مِمَّنْ نَادَيْتَهُ فَأَجَابَكَ وَ لاحَظْتَهُ فَصَعِقَ لِجَلالِكَ فَنَاجَيْتَهُ سِرّا وَ عَمِلَ لَكَ جَهْرا إِلَهِي لَمْ أُسَلِّطْ عَلَى حُسْنِ ظَنِّي قُنُوطَ الْإِيَاسِ وَ لا انْقَطَعَ رَجَائِي مِنْ جَمِيلِ كَرَمِكَ إِلَهِي إِنْ كَانَتِ الْخَطَايَا قَدْ أَسْقَطَتْنِي لَدَيْكَ فَاصْفَحْ عَنِّي بِحُسْنِ تَوَكُّلِي عَلَيْكَ إِلَهِي إِنْ حَطَّتْنِي الذُّنُوبُ مِنْ مَكَارِمِ لُطْفِكَ فَقَدْ نَبَّهَنِي الْيَقِينُ إِلَى كَرَمِ عَطْفِكَ إِلَهِي إِنْ أَنَامَتْنِي الْغَفْلَةُ عَنِ الاسْتِعْدَادِ لِلِقَائِكَ فَقَدْ نَبَّهَتْنِي الْمَعْرِفَةُ بِكَرَمِ آلائِكَ إِلَهِي إِنْ دَعَانِي إِلَى النَّارِ عَظِيمُ عِقَابِكَ فَقَدْ دَعَانِي إِلَى الْجَنَّةِ جَزِيلُ ثَوَابِكَ إِلَهِي فَلَكَ أَسْأَلُ وَ إِلَيْكَ أَبْتَهِلُ وَ أَرْغَبُ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ يُدِيمُ ذِكْرَكَ وَ لا يَنْقُضُ عَهْدَكَ وَ لا يَغْفُلُ عَنْ شُكْرِكَ وَ لا يَسْتَخِفُّ بِأَمْرِكَ إِلَهِي وَ أَلْحِقْنِي بِنُورِ عِزِّكَ الْأَبْهَجِ فَأَكُونَ لَكَ عَارِفا وَ عَنْ سِوَاكَ مُنْحَرِفا وَ مِنْكَ خَائِفا مُرَاقِبا يَا ذَا الْجَلالِ وَ الْإِكْرَامِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيما كَثِيرا

Oxunuşu

Əllahummə səlli əla Mu-həmməd, vəsmə` duai iza də-əvtuk, vəsmə` nidai iza nadəy-tuk, və əqbil ələyyə iza nacəy-tuk, fəqəd hərəbtu iləykə və vəqəftu bəynə yədəykə mustə-kinən lək, mutəzərriən iləykə raciyən lima lədəykə səvabi, və tə`ləmu ma fi nəfsi və təxburu hacəti, və tə`rifu zəmiri və la yəxfa ələykə əmru munqələbi və məsvay, və ma uridu ən ubdiə bihi min məntiqi, və ətə-fəvvəhu bihi min təlibəti, və ərcuhu liaqibəti, və qəd cərət muqadirukə ələyyə ya səyyidi, fima yəkunu minni ila axiri umri, min sərirəti və əlaniyəti, və biyədikə la biyədi ğəyrik, ziyadəti və nəqsi və nəf`i və zərri, ilahi in hərəmtəni fəmən zəlləzi yərzuquni, və in xəzəl-təni fəmən zəlləzi yənsuruni, ilahi əuzu bikə min ğəzəbikə və hululi səxətik, ilahi in kuntu ğəyrə mustə`hillin lirəhmətikə fəəntə əhlun ən təcudə ələyyə bifəzli səətik, ilahi kəənni bi-nəfsi vaqifətən bəynə yədəyk, və qəd əzəlləha husnu təvəkkuli ələyk, fəqultə (fəfəəltə) ma əntə əhluhu və təğəmmədtəni biəfvik, ilahi in əfəvtə fəmən əvla minkə bizalik, və in kanə qəd dəna əcəli və ləm yudnini minkə əməli, fəqəd cəəltul iqrarə biz zənbi iləykə vəsiləti, ilahi qəd curtu əla nəfsi fin nəzəri ləha, fələhəl vəylu in ləm təğfir ləha, ilahi ləm yəzəl bir-rukə ələyyə əyyamə həyati, fəla təqtə` birrəkə ənni fi məmati, ilahi kəyfə ayəsu min husni nəzərikə li bə`də məmati, və əntə ləm tuvəllini illəl cəmilə fi həyati, ilahi təvəllə min əmri ma əntə əhluh, və ud ələyyə bifəzlikə əla muznibin qəd ğəmərəhu cəhluh, ilahi qəd sətərtə ələyyə zunubən fid dunya və əna əhvəcu ila sətriha ələyyə minkə fil uxra, iz ləm tuzhirha liəhədin min ibadikəs salihin, fəla təfzəhni yəvməl qiyaməti əla ruusil əşhad, ilahi cudukə bəsətə əməli və əfvukə əfzəlu min əməli, ilahi fəsurrəni biliqaikə yəvmə təqzi fihi bəynə ibadik, ilahi`tizari iləykə`tizaru mən ləm yəstəğni ən qəbuli uzrih, fəqbəl uzri ya əkrəmə məni`təzərə iləyhil musiun, ilahi la təruddə hacəti və la tuxəyyib təməi və la təqtə` minkə rəcai və əməli, ilahi ləm ərədtə həvani ləm təhdini və ləm ərədtə fəzihəti ləm tuafini, ilahi ma əzunnukə tərudduni fi hacətin əfnəytu umri fi tələbiha mink, ilahi fələkəl həmdu əbədən əbədən daimən sərmədən yəzidu və la yəbidu kəma tuhibbu və tərza, ilahi in əxəztəni bicurmi əxəztukə biəfvikə və in əxəz-təni bizunubi əxəztukə biməğ-firətik, və in ədxəltənin narə ə`ləmtu əhləha ənni uhibbuk, ilahi in kanə səğurə fi cənbi taətikə əməli fəqəd kəburə fi cənbi rəcaikə əməli, ilahi kəyfə ənqəlibu min indəkə bil xəybəti məhrumən və qəd kanə husnu zənni bicudikə ən təqlibəni bin nəcati mərhuma, ilahi və qəd əfnəytu umri fi şirrətis səhvi ənkə və əbləytu şəbai fi səkrətit təbaudi mink, ilahi fələm əstəyqiz əyyaməğtirari bikə və rukuni ila səbili səxə-tik, ilahi və əna əbdukə vəbnu əbdikə qaimun bəynə yədəykə mutəvəssilun bikərəmikə iləyk, ilahi ənə əbdun ətənəssəlu iləykə mimma kuntə uvacihukə bihi min qillətistihyai min nəzərik, və ətlubul əfvə minkə izil əfvu nə`tun likərəmik, ilahi ləm yəkun li həvlun fəəntəqilə bihi ən mə`siyətikə illa fi vəqtin əyqəztəni liməhəbbətik, və kəma ərədtə ən əkunə kuntu fəşəkərtukə biidxali fi kərə-mikə və litəthiri qəlbi min əvsaxil ğəfləti ənk, ilahinzur iləyyə nəzərə mən nadəytəhu fəəcabək, vəstə`məltəhu biməu-nətikə fəətaək, ya qəribən la yəb`udu ənil muğtərri bih, və ya cəvadən la yəbxəlu əmmən rəca səvabəh, ilahi həb li qəlbən yudnihi minkə şəvquh, və lisanən yurfəu iləykə sidquh, və nəzərən yuqərribuhu minkə həqquh, ilahi innə mən təərrəfə bikə ğəyru məchulin və mən lazə bikə ğəyru məxzulin və mən əqbəltə ələyhi ğəyru məmluk, ilahi innə mənintəhəcə bikə ləmustənir, və innə məni`-təsəmə bikə ləmustəcir, və qəd luztu bikə ya ilahi, fəla tuxəyyib zənni min rəhmətikə və la təhcubni ən rə`fətik, ilahi əqimni fi əhli vilayətikə muqamə mən rəcəz ziyadətə min məhəbbətik, ilahi və əlhimni vələhən bizikrikə ila zikrik, və himməti fi rəvhi nəcahi əsmaikə və məhəlli qudsik, ilahi bikə ələykə illa əlhəqtəni biməhəlli əhli taətik, vəl məsvəs salihi min mərzatik, fəinni la əqdiru linəfsi dəf`ən və la əmliku ləha nəf`a, ilahi ənə əbdukəz zəiful muznibu və məmlukukəl munib, fəla təc`əl-ni mimmən sərəftə ənhu vəchəkə və həcəbəhu səhvuhu ən əfvik, ilahi həb li kəmaləl in-qitai iləykə və ənir əbsarə qulubina biziyai nəzəriha iləy-kə hətta təxriqə əbsarul qulubi hucubən nuri fətəsilə ila mə`-dinil əzəməti və təsirə ərvahu-na muəlləqətən biizzi qudsik, ilahi vəc`əlni mimmən nadəy-təhu fəəcabək, və lahəztəhu fəsəiqə licəlalikə fənacəytəhu sirrən və əmilə ləkə cəhra, ilahi ləm usəllit əla husni zənni qunutəl iyasi, və lənqətəə rəcai min cəmili kərəmik, ilahi in kanətil xətaya qəd əsqətətni lədəykə fəsfəh ənni bihusni təvəkkuli ələyk, ilahi in hət-tətniz zunubu min məkarimi lutfik, fəqəd nəbbəhənil yəqinu ila kərəmi ətfik, ilahi in ənamətnil ğəflətu ənil isti`dadi liliqaik, fəqəd nəbbəhətnil mə`-rifətu bikərəmi alaik, ilahi in dəani ilən nari əzimu iqabik, fəqəd dəani iləl cənnəti cəzilu səvabik, ilahi fələkə əs`əlu və iləykə əbtəhilu və ərğəb, və əs`əlukə ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəm-məd, və ən təc`ələni mimmən yudimu zikrəkə və la yənquzu əhdəkə və la yəğfulu ən şukrikə və la yəstəxiffu biəmrik, ilahi və əlhiqni binuri izzikəl əbhəci fəəkunə ləkə arifən və ən sivakə munhərifən və minkə xaifən muraqiba, ya zəl cəlali vəl ikram, və səlləllahu əla Muhəmmədin rəsulih, və alihit tahirinə və səlləmə təslimən kəsira.

Tərcüməsi