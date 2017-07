Gürcüstan təhlükəsiz ölkələr arsında yeddinci yerdədir

Daxili işlər nazirliyi məlumat yayıb ki, araşdırmalara görə, Gürcüstanın təhlükəsizlik səviyyəsi aşağı, ancaq cinayətlərin səviyyəsi isə yüksəkdir. NUMBEO-nun məlumatlarına əsasən, Gürcüstanın cinayət indexi 20.83, ancaq təhlükəsizlik indexi isə 79.17-dir. NUMBEO bütün dünya təxminlərinə əsəasən, dünyada cinayət və təhlükəsizlik vəziyyəti, ölkə və şəhərlər üzərində müştəri malumatları əsasında ən böyük məlumat bazasıdır.

NUMBEO-nın statistikası tez-tez BBC, Time, Forbes, The Economist, New York Times, The Telegraph, The Washington Post və s. o cümlədən beynəlxalq media tərəfindən istifadə olunur.