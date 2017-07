Türkiyənin ilk hicablı millət vəkilinin türk vətəndaşlığı bərpa edildi

İslamazeri.com Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, "Rəsmi Qəzet"də dərc olunan Türkiyə Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, Mərvə Kavakçının Türkiyə vətəndaşlığının itirilməsinə dair 13 may 1999-cu il tarixli TürkiyəNazirlər Kabinetinin qərarı Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinin 12 May 2017-ci il tarixli yazısı üzərinə mayın 26-da Nazirlər Kabineti tərəfindən ləğv edilib.