Con Kerri Gürcüstana səfər edib

ABŞ dövlət katibi Con Kerri Gürcüstana qısamüddətli səfər edib.APA-nın “apsny.ge” saytına istinadən verdiyi məlumata görə, C. Kerrinin təyyarəsi Tiflis hava limanına enib. Burada o, Gürcüstan xarici işlər nazirinin 1-ci müavini David Zalkaliani ilə görüşüb. Görüşdə ABŞ-Gürcüstan əməkdaşlığı müzakirə edilib. C. Kerri Gürcüstanın regionda vacib ölkə olduğunu bildirib.Xatırladaq ki, C. Kerri ötən ilin iyulunda Gürcüstanda səfərdə olub.