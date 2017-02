ZÜHURUN QƏTİ ƏLAMƏTLƏRİ

İmam Məhdi (ə)-ın dünya səviyyəli qiyam və inqilabının müəyyən nişanələri vardır. Bu nişanələri bilməyin çox mühüm təsirləri vardır. Bu nişanələr Ali-Muhəmmədin Məhdisinin fərəcinin müjdəsini verdiyinə görə, onların hər birinin baş verməsi intizarçıların qəlbinə ümid nuru saçacaq, inadkarlar və inhirafçılar üçün ciddi bir xəbərdarlıq olacaqdır ki, bəlkə özlərinin çirkin və yaramaz işlərindən əl çəkələr. Eləcə də bu iş müntəzilərə, zühuru görüb o həzrətlə yanaşı olmaq üçün qabiliyyət kəsb etmək, məsum imamla yanaşı olmaq üçün daha artıq hazırlayacaqdır.



Bunu da nəzərə alaq ki, gələcəkdə baş verəcək hadisələrdən agah olmaq, onlarla daha yaxşı qarşılaşmaq üçün münasib bir proqram tökülməsini tələb edir. Belə ki, bu əlamətlər yalandan Məhdilik iddiası edənləri ayırd etməkdə gözəl bir meyardır. Deməli, əgər bir şəxs Məhdilik iddiası etsə, lakin onun qiyamı bu əlamətlərlə yanaşı olmazsa, onun yalançı olmağını çox sadə şəkildə dərk etmək olar.



Məsum imamların rəvayətlərində zühur üçün çoxlu əlamətlər zikr olunmuşdur ki, onların bə`ziləri təbii və adi, bə`ziləri isə möcüzəli və qeyri-adi şəkildə baş verəcəkdir.

Bu əlamətlərin arasında əvvəlcə mötəbər mənbələrdə və rəvayətlərdə daha qabarıq şəkildə qeyd olunanları qeyd edəcək, sonra isə digər əlamətlərin bir qismini ixtisarla bəyan edəcəyik.



İmam Sadiq (ə) bir rəvayətdə buyurmuşdur: «Qaimin qiyamının beş əlaməti vardır: Süfyaninin xürucu (qiyamı), yəmaninin xürucu, asimani səs, Nəfsi Zəkiyyənin qətlə yetirilməsi və Beyda çölündə qoşunun yerə batması.»



Rəvayətlərə diqqət yetirməklə, çoxlu rəvayətlərdə də təkarar olunan bu beş əlaməti izah edəcəyik, baxmayaraq ki, onlarla əlaqədar hadisələrin incəliklərinin hamısı bizim üçün sübuta yetməmişdir.



A) Süfyaninin xüruc (qiyam) etməsi

Süfyaninin xüruc etməsinə çoxlu rəvayətlərdə işarə olunmuşdur. O, Əbu Süfyanın nəslindən olan bir nəfərdir ki, zühurdan azacıq öncə Şam diyarında qiyam edəcəkdir. O, cinayətkar bir adamdır və günahsız şiələri kütləvi şəkildə qırmaqdan heç bir qorxusu yoxdur. Öz düşmənləri ilə də faciəli şəkildə rəftar edəcəkdir. İmam Sadiq (ə) onu vəsf edərək buyurmuşdur: «Əgər Süfyanini görsən... insanlar arasında ən çirkin bir adamı müşahidə etmiş olarsan.»



O, Rəcəb ayında qiyam edəcək sonra hücum edərək Şamı və onun ətraf məntəqələrini –İraqa qədər – öz ixtiyarına keçirəcək və orada kütləvi qırğınlara əl atacaqdır.



Bəzi rəvayətlərdə qeyd olunur ki, onun qiyamı ilə qətlə yetirilməsi on beş ay çəkəcəkdir.



B) Beyda çölündə qoşunun batması

Xəsf-yerə batmaq mənasınadır, Beyda isə Məkkə-Mədinə arasında olan bir məntəqənin adıdır.

Beydada baş verən xəsf dedikdə məqsəd budur ki, Süfyani bir qoşunu imamla mübarizə aparmaq üçün Məkkəyə tərəf göndərəcək, onun qoşunu Beyda çölünə çatan zaman möcüzəli şəkildə yerə batacaqdır. İmam Baqir (ə) bu barədə buyurmuşdur: «Süfyani ordusunun sərkərdəsinə xəbər çatacaqdır ki, Məhdi (ə) Məkkəyə tərəf getmişdir. Onun ardınca bir ordu göndərəcəkdir, lakin onu tapmayacaqlar... Süfyani ordusu Beyda çölünə çatan zaman asimandan bir nida edən şəxs belə deyəcəkdir: «Ey Beyda çölü, onları məhv et!» Bundan sonra səhra ordunun hamısını udacaqdır.»



V) Yəmaninin xürucu

Yəmən ölkəsindən bir sərdarın qiyam etməsi zühur əlamətlərindən digər biridir ki, zühurdan azacıq öncə baş verəcəkdir. Saleh və mömin bir şəxs olan Yəməni pisliklərin, azğınlıqların əleyhinə qiyam edəcək, və var-qüvvəsi ilə onlarla mübarizə aparacaqdır. Əlbəttə, onun hərəkat və tədbirlərinin dəqiq incəlikləri bizim üçün aydın deyildir.

İmam Baqir (ə) bu barədə buyurmuşdur: «Məhdinin qiyamından qabaq qaldırılan bayraqlar arasında Yəmaninin bayrağından da yaxşı hidayət edən bir bayraq yoxdur; çünki o, hidayət bayrağıdır və sizi sahibinizə (İmam Məhdiyə) doğru dəvət edir.»



E) Asimani səs

Zühurdan qabaq baş verəcək əlamətlərdən biri də asimani «səyhə» qorxunc səsdir. Bəzi rəvayətlərə uyğun olaraq Həzrət Cəbrail (ə) tərəfindən verilən bu asimani nida mübarək Ramazan ayında eşidiləcəkdir. Həzrəti Məhdi (ə)-ın qiyamının dünya səviyyəli bir qiyam olduğuna və hamının onun gəlişini gözlədiyinə görə dünya xalqlarının bu hadisədən agah edilməsinin bir yolu da həmin asimani səsdən ibarətdir. İmam Baqir (ə) buyurmuşdur: «Qaimin qiyamı yalnız o zaman baş ki, asimandan bir münadı (nida edən şəxs) nida etsin, bütün məşriq və məğrib əhli onu eşitsin.»



Bu asimani səs möminlər üçün bir sevinc bəxş edən səs olmaqla yanaşı, bəd əməl sahibləri üçün də bir növ ciddi xəbərdarlıqdır ki, öz çirkin işlərindən əl çəksinlər və dünya xilaskarının köməkçiləri dəstəsinə qoşulsunlar.



Bu asimani sədanın nədən ibarət olması barəsində müxtəlif rəvayətlər nəql olunmuşdur. O cümlədən imam Sadiq (ə) buyurur: «Asimandan nida edən bir şəxs Qaimin özünün və atasının adı ilə səs verər.»



Ğ) Nəfsi Zəkiyyənin qətlə yetirilməsi

«Nəfsi Zəkiyyə» kamal həddinə çatmış» yaxud günahsız və pak bir şəxs mənasınadır ki, o, heç bir kəsi şəxsi qətlə yetirməmişdir. Nəfsi Zəkiyyənin qətlə yetirilməsi dedikdə məqsəd budur ki, İmam Məhdi (ə)-ın qiyamından azacıq öncə Həzrətin müxaliflərinin əli ilə bir görkəmli və günahsız şəxsiyyət qətlə yetiriləcəkdir.



Bu hadisənin nə vaxt baş verməsinə gəldikdə isə, bə`zi rəvayətlər də imam Məhdi (ə)-ın qiyamından on beş gecə öncə olacağı deyilir. İmam Sadiq (ə) bu barədə buyurmuşdur: «Ali-Məhəmmədin Qaiminin qiyamı ilə Nəfsi Zəkiyyənin qətlə yetirilməsi arasında yalnız on beş gecə fasilə vardır.»



Rəvayətlərdə digər əlamətlər də qeyd olunmuşdur ki, onların bəziləri budur: Dəccalın xürucu (çoxlu insanları yoldan azdıran çirkin və hiyləgər bir varlıq). Mübarək Ramazan ayında ayın və günün tutulması, fitnə-fəsadın aşkar olması və Xorasandan bir kişinin qiyam etməsi.



Qeyd etmək lazımdır ki, bu nişanələrin izahı və təhlil olunması müffəsəl kitablarda özünə yer almışdır.