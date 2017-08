İmam Əlinin (ə) Kumeylə etdiyi tövsiyələr Müəllif: Admin Tarix: Dünən, 23:28 Bölmə: İslam elimləri 1-Hər gün Allahın adını çək və Ona təvəkkül et.



2-Bizi xatırla, adımızı dilinə gətir və bizə salam göndər.



3-İnsanların yerinə yetirdiyi elə bir əməl yoxdur ki, mən onu görməyim.



4-Bizdən qeyrisindən (və bizə əsaslanmayan) elm və hədis öyrənmə.



5-Hər bir işə və hərəkətə qarşı elmin və mərifətin olsun.



6-Yemək yeyəndə, Allahın adını çək ki, zərər çəkməyəsən.



7-İnsanlara yaxşılıq et, paxıllıq etmə, Allah-taala bu işə görə sənə çoxlu savab verər.



8-Yoldaşlarınla gülərüzlə rəftar et və xidmətçilərinin səhvlərini bağışla və onları ittihamlandırma.



9-Yeməyi qurtarandan sonra Allaha ucadan həmd-səna et ki, başqaları da sənin səsini eşidib, Allaha həmd-səna etsinlər, bununla sənin savabın böyük olar.



10-Doymamışdan bir az öncə, süfrədən çəkil ki, suya və havaya da yer qalsın; bu göstərişə əməl etsən, yemək sənin üçün bərəkətli olar. Bədənin sağlamlığı az yemək və



içməkdədir.



11-Zəkat verən, möminlərə yardım edən, yaxın adamları və qohum-əqrəbası ilə əlaqəsini möhkəmlədən şəxsin mal-dövlətində xeyir-bərəkət olar.



12-Yaxın adamlarından olan möminlərə başqalarından artıq yardım et, fəqirlərə sədəqə ver; çünki sədəqə bəlaları dəf edir.



13-Sənə tərəf əl uzadan şəxsi əli boş qaytarma, hətta bir xurmanın yarısı qədər verəməklə olsa belə.



14-Möminin ən gözəl zinəti təvazökarlığıdır.



15 Möminin gözəlliyi iffətindədir.



16-Möminin şərəfi və başıucalığı boş-boş danışmağı tərk etməsindədir.



17-Alçaq adamlarla mübahisə etmə, hətta sənə nalayiq sözlər desələr də belə. Səbirli ol və Allah-taalanın “cahil adam onunla mübahisə etdikdə, o cavabında salam verər” – deyə buyurduğu şəxslərdən ol!



18-Həmişə haqq söz de!



19-Pərhizkarlarla dostluq et və fasiqlərdən uzaq gəz!



20-Münafiqlər və xainlərlə əlaqə yaratma.



21-Zülmkarların qapısını döymə və onlarla kəsb-ticarət etmə. Məbada, onlara baş əyib, ehtiram göstərəsən!



22-Yoxsulluğunu camaata açıqlama, izzətlə yaşa və fəqirlik müqabilində səbr et.



23-Səni çətinliklərdə yalqız qoy-mayan və müsibət üz verdikdə yardım göstərmək üçün əlindən gələnini əsirgəməyən şəxs sənin qardaşın sayılır.



24-Mömin möminin aynasıdır, onlar bir-birlərilə qardaşdırlar və qardaşa qardaşdan əziz bir şəxs olmaz.



25-Əgər bir şəxs sənə bir söz deyib, onun sirr olaraq saxlamasını səndən istəsə, onu faş etməkdən həzər et, əks halda tövbən də qəbul olunmaz.



26-Çətinliklərdən amanda qalmaq üçün “La hovlə və la quvvətə illa billahil-əliyyil-əzim!” zikrini yaddan çıxartma.



27-Sənə hər bir nemət əta olunduqda, onun artması üçün “Əl-həmdu lillah” de!



28-Ruzin təxirə düşdükdə, tövbə et və Allahdan bağışlanmağını dilə ki, işlərin öz qaydasına düşsün.



29-Vacib olan əməllərin tərk olunmasına qəti icazə verilməmişdir.



30-Allahın sənə əta etdiyi min-lərlə nemətin müqabilində, Ona təşəkkür etməyi və Onu yad etməyi unutma.



31-Allahı yad etməyənlərdən olma.



32-İstifadə etdiyin yeməklər halal olmasa, Allah-taala sənin şükrünü və zikrini qəbul etməz.



33-Hər bir şəxsin əmanətini – kimliyindən asılı olmayaraq, – özünə qaytar.



34-Allah-taala bizi Öz əxlaqına doğru yönəltmiş, onu öyrənməyi və insanları ona rəğbətləndirməyi bizə əmr etmişdir.



35-Allaha and olsun, camaatın mənim əmrimə tabe olması üçün, onlara heç vaxt yalvarmaram!



36-Bəziləri bu fani və yalan dünyadan ləzzət aldılar, biz isə əbədi axirət aləmindən faydalanıb ləzzət alacağıq.



37-Bizi yaxşı əməllərə sövq edən Allahın təqvalılara əta etdiyi behiştin yüksək mərtəbəsidir.



38-Behişt fikrində olmayanları ağır və əbədi əzabla müjdələ.



39-Namaz qılmaq, oruc tutmaq və sədəqə vermək (təklikdə) mühüm deyildir, əhəmiyyət kəsb edən məsələ təmiz qəlbə, doğru niyyətə və xalis əmələ malik olmaqdır.



40-Mən Allaha hər bir halda itaət və sitayiş edirəm. (Sən də həmişə Al-laha itaət və sitayiş et!)

Oxşar xəbərlər Zikr və Allahı yad etmək Minnətlə verilən sədəqə, sədəqə deyildir DUA SƏDƏQƏ Şərh əlavə et